Житель Вьетнама сделал неожиданную находку в собственном огороде

Житель Вьетнама обнаружил у себя в огороде двух крупных сомов, они приплыли во время наводнения, сообщает сайт VnExpress. Владельцы участка сняли на видео то, как две крупные рыбы плещутся на месте, где были их грядки.

Как пишет издание, за кадром слышен голос автора ролика, комментирующего происходящее со смесью страха и любопытства. Обрушившиеся на север страны ливни привели к паводкам на реках, многочисленным оползням и затоплению улиц. Несколько районов города Тхайнгуен вблизи реки Кау оказались изолированы прибывающей водой. В эпицентре наводнения оказалась столица Ханой.

