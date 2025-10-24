Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 11:34

Житель Вьетнама сделал неожиданную находку в собственном огороде

Огромные сомы приплыли в огород жителя Вьетнама после наводнения

Сом Сом Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Житель Вьетнама обнаружил у себя в огороде двух крупных сомов, они приплыли во время наводнения, сообщает сайт VnExpress. Владельцы участка сняли на видео то, как две крупные рыбы плещутся на месте, где были их грядки.

Как пишет издание, за кадром слышен голос автора ролика, комментирующего происходящее со смесью страха и любопытства. Обрушившиеся на север страны ливни привели к паводкам на реках, многочисленным оползням и затоплению улиц. Несколько районов города Тхайнгуен вблизи реки Кау оказались изолированы прибывающей водой. В эпицентре наводнения оказалась столица Ханой.

Ранее сообщалось, что российские туристы во Вьетнаме массово жалуются на болезненные укусы после посещения пляжей в Нячанге и Дананге. Ситуация сохраняется более недели, причем от насекомых не спастись даже на территории пятизвездочных отелей. Укусы туристы находят у себя после купания и отдыха на песке, а ночью испытывают невыносимый зуд. Некоторые путешественники также сообщают о сильной слабости и предполагают, что причиной могут быть песчаные блохи или муравьи.

Вьетнам
наводнения
рыбы
огороды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу
Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III
Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине
Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался
Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом
Цифровой рубль: полный обзор новой валюты
«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск
Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии
Армия России заняла еще одно село в ДНР
Бельгия предложила ЕС финансировать Украину без использования активов РФ
Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске резко возросло
Слезы россиянки из-за погони «гаишников» за мужем попали на видео
Бешеный койот набросился на женщину с собакой
Старый дом и новодел. Как жили Усольцевы: репортаж из Красноярского края
Ученые разработали новый метод дыхания через задний проход
Галустян рассказал, как развод сказался на его отношениях с дочками
Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области
Китай запустил спутник для испытаний новых технологий связи в космосе
Наступление ВС РФ на Харьков 24 октября: расстрел своих, охват в Купянске
Аномальные ливни вызвали масштабное наводнение в Турции
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.