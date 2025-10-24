Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 11:36

Министр обороны России проинспектировал Южную группировку войск

Белоусов проверил работу передового пункта управления Южной группировки войск

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: kremlin.ru

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку войск, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, военачальник заслушал доклады о текущей обстановке в зоне специальной военной операции.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе работы в Южной группировке войск проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника, — рассказали в пресс-службе.

Также генерал-полковник Александр Санчик сообщил, что в целях повышения мобильности в войска поступают мотоциклы, квадроциклы и багги. Кроме того, оперативно-стратегическое объединение имеет в своем распоряжении самоходные транспортеры переднего края, которые изготавливают специалисты ремонтных подразделений.

Ранее Белоусову рассказали об освобождении населенного пункта Дроновка в Донецкой Народной Республике. Ему сообщили, что операция прошла за сутки. Военачальник поблагодарил российских бойцов за храбрость.

Андрей Белоусов
СВО
Минобороны РФ
группировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз уличили в разработке новых санкций против ЛУКОЙЛа
Как выбрать металлоконструкции: на что обратить внимание при заказе?
В Кремле указали на «слишком затянувшуюся паузу» в переговорах по Украине
В Кремле сообщили о подготовке международного телефонного разговора Путина
В Кремле анонсировали проведение заседания Совбеза во главе с Путиным
В Кремле ответили на информацию о срыве саммита в Будапеште
В Турции началось громкое дело о шпионаже с участием экс-мэра Стамбула
Юрист рассказал, можно ли тратить деньги с найденной банковской карты
В Испании нашли потерянный шедевр Пикассо
ВВС США объявили тендер на строительство частных ЦОД на авиабазах
Известному предпринимателю сулят срок за поставки дронов для ВСУ
Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу
Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III
Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине
Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался
Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом
Цифровой рубль: полный обзор новой валюты
«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск
Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии
Армия России заняла еще одно село в ДНР
Дальше
Самое популярное
Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные
Общество

Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
Общество

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Россия

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.