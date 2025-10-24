Министр обороны России проинспектировал Южную группировку войск

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку войск, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, военачальник заслушал доклады о текущей обстановке в зоне специальной военной операции.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе работы в Южной группировке войск проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника, — рассказали в пресс-службе.

Также генерал-полковник Александр Санчик сообщил, что в целях повышения мобильности в войска поступают мотоциклы, квадроциклы и багги. Кроме того, оперативно-стратегическое объединение имеет в своем распоряжении самоходные транспортеры переднего края, которые изготавливают специалисты ремонтных подразделений.

Ранее Белоусову рассказали об освобождении населенного пункта Дроновка в Донецкой Народной Республике. Ему сообщили, что операция прошла за сутки. Военачальник поблагодарил российских бойцов за храбрость.