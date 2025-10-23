Посадите в октябре и забудьте до мая. Весной весь сад в абрикосовых неженках

Осенняя посадка ирисов — это шаг к самому яркому и эффектному весеннему саду. Среди всего разнообразия сортов ирис «Джун Роуз» выделяется своей утонченной, теплой палитрой. Его крупные цветы, окрашенные в нежные персиково-розовые и лавандовые тона, словно излучают мягкий свет, создавая в саду романтическую и праздничную атмосферу. Этот сорт бородатого ириса обладает всеми достоинствами своей группы: он зимостоек, засухоустойчив и обладает приятным тонким ароматом. Посадив его в октябре, вы дадите деленкам возможность идеально укорениться в прохладной почве, чтобы в следующем сезоне растение направило все силы не на адаптацию, а на пышное и продолжительное цветение, которое станет главным украшением вашего цветника.

Для посадки вам понадобится: одна или несколько деленок ириса «Джун Роуз» с веером листьев, обрезанных до 10–15 см, хорошо перепревший компост или перегной, немного древесной золы и комплексное осеннее удобрение без азота. Выберите солнечное, защищенное от ветра место с хорошо дренированной почвой. Выкопайте посадочную яму глубиной около 10–15 см и в центре сформируйте небольшой холмик. На него установите деленку, аккуратно расправьте корни по сторонам холмика и засыпьте землей так, чтобы спинка корневища оставалась на поверхности, слегка приоткрытой солнцу. Полейте посадку для уплотнения почвы вокруг корней. В преддверии зимы можно слегка замульчировать оголенное корневище торфом или землей, которую весной обязательно отгребают.

