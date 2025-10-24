Житель ЯНАО утонул, провалившись под лед на снегоходе

В Тазовском районе ЯНАО местный житель утонул, провалившись под лед на снегоходе, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК России. Вместе с ним в момент происшествия был еще один мужчина — ему удалось выжить.

Во время движения снегоход «Буран», которым управляли мужчины, попал в полынью. Один из участников поездки сумел самостоятельно выбраться на поверхность, второй мужчина утонул, — рассказали следователи.

Трагедия произошла на реке Среднее Мессо в 40 километрах от районного центра. Сейчас специалисты СК РФ устанавливают все обстоятельства несчастного случая.

Ранее в Ангарске 37-летний рыбак провалился под лед на карьере и утонул. Экстренную службу вызвали местные жители, которые услышали крики мужчины.