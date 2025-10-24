Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 11:36

В Прокопьевске хаски оставила шпица без глаза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Прокопьевске хозяевам хаски пришлось выплатить компенсацию из-за нападения питомца на собаку, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Объединенный пресс-центр судов Кузбасса. Шпиц, на которого напал пес, потерял глаз.

Суд установил, что ответчики не обеспечили надлежащие условия содержания своей собаки, что привело к причинению вреда здоровью животному, принадлежащему истцу, — сообщили в ведомстве.

На заседании хозяева шпица предоставили видео произошедшего. Суд постановил выплатить пострадавшей стороне сумму, покрывающую лечение питомца и моральную компенсацию.

Ранее в Щелково на Центральной улице бродивший без хозяина пес бойцовой породы напал на мелкую собаку. Животное удалось отогнать только перцовым баллончиком.

собаки
нападения
суды
Кузбасс
