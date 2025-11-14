Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 13:21

Кинолог посоветовал, как подготовить питомца к первому снегу

Кинолог Голубев: знакомить питомца со снегом необходимо в хорошую погоду

Знакомить питомца со снегом необходимо после тщательной подготовки и в хорошую погоду, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он предупредил, что мороз может спровоцировать развитие ряда заболеваний.

Щенка очень важно правильно приучить к внешнему миру, чтобы в будущем он не вырос пугливым или агрессивным. По такому же принципу нужно подготовиться к первому впечатлению от зимы, — рассказал Голубев.

Кинолог отметил, что перед выходом необходимо общаться с щенком веселым голосом, тогда питомец поймет, что его ждет что-то интересное. Он также посоветовал взять с собой лакомства — они помогут подбодрить домашнего любимца.

Ранее Голубев рассказал, что характер собаки практически нельзя изменить, однако можно скорректировать его нежелательные проявления. По его словам, все живые существа имеют свои особенности, как и люди, и это абсолютно нормально.

