17 ноября 2025 в 14:42

Девушка отправила в нокаут продавца после жалоб избранника на приставания

В Иркутской области девушка напала на продавщицу из-за ревности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Иркутской области девушка приревновала своего парня к продавщице и устроила разборки прямо в магазине, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области. Нападавшая схватила жертву и повалила ее на пол.

По предварительной информации, конфликт разгорелся после того, как молодой человек подозреваемой рассказал о приставаниях продавщицы. После этого его избранница пошла в магазин и устроила там потасовку. Произошедшее напавшая девушка объяснила своей усталостью. Теперь ей грозит до восьми лет лишения свободы.

После публикации в полицию поступило несколько звонков неравнодушных граждан, информация которых позволила в конечном итоге установить личности участников случившегося. Подозреваемой оказалась 21-летняя девушка. По ее версии, со слов ее сожителя продавец оказывала ему знаки внимания, что стало причиной разногласий, закончившихся рукоприкладством, — говорится в сообщении.

Источник из правоохранительных органов сообщил RT, что пострадавшая сотрудница несколько дней была без сознания. Сейчас продавец пришла в сознание, ее состояние улучшилось, однако она до сих пор вынуждена оставаться в больнице.

Ранее появилось сообщение, что в Иркутске агрессивно настроенная женщина напала на продавца местного магазина. Правоохранители призвали зачинщицу потасовки самостоятельно явиться в отдел полиции.

нападения
драки
ревность
Иркутская область
