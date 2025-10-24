Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 11:26

Двоих рыбаков унесло на льдине по реке

В Иркутской области двоих рыбаков унесло на оторвавшейся льдине по реке Бирюса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На реке Бирюса в Иркутской области льдина унесла от берега двоих рыбаков, сообщили в региональном главке МЧС. Мужчинам удалось спастись, передвигаясь по мелководью и ледяным глыбам.

Рыбаки весь день провели на льдине, но вечером она откололась. Их течением вынесло на щебенистую поверхность, которая когда-то была бродом, расположенным в центре реки. Спасатели получили сообщение от свидетелей, заметивших мужчин в темное время суток.

Трое сотрудников Западного поисково-спасательного отряда, базирующегося в Тайшете, немедленно выехали на место происшествия на автомобиле КАМАЗ, оснащенным аэролодкой «Пиранья». Путь занял около 10 часов. Прибывшие спасатели обнаружили, что мужчины смогли самостоятельно добраться до берега и дойти до деревни Усть-Яга, где стоял их автомобиль.

Ранее рыбаки обнаружили двигатель от украинской ракеты у побережья Турции. Они поймали улиток в двух милях от берега и заметили необычный объект. Рыбаки связались с экстренными службами, которые подтвердили находку и отсутствие взрывчатых веществ.

рыбаки
Иркутская область
происшествия
МЧС
