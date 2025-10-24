Российских туристов массово выдворяют из Таиланда

Количество депортаций граждан РФ из Таиланда резко выросло: с начала 2025 года более 100 человек были отправлены на родину за нарушения местных законов, это на 35% больше, чем годом ранее, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что основными причинами стало нарушение миграционных норм, просроченные визы и нелегальная работа.

Мы видим тенденцию к ужесточению контроля за исполнением иммиграционных правил в Таиланде. Каждый из этих 100 человек был задержан за те или иные нарушения, — подчеркнул он.

Кроме того, в 2025 году увеличилось число отказов россиянам во въезде в Таиланд. Российские граждане могут находиться в стране без визы до 60 дней с возможностью продления еще на 30, не выезжая. Однако иммиграционные службы все чаще отказывают во въезде, считая, что некоторые россияне проживают в Таиланде, а не посещают его как туристы, пояснил Ильин.

Тем временем в Министерстве экономического развития РФ сообщили, что новые европейские санкции не окажут влияния на туристические поездки граждан стран ЕС в Россию. В ведомстве объяснили, что групповой туризм из Евросоюза уже прекратили с 2021 года.