Европейский премьер не захотел быть «плохим парнем» из-за Украины Де Вевер заявил, что не считает себя плохим парнем из-за отказа по активам РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что не считает себя «плохим мальчиком», как его назвали журналисты Politico, поставив в один ряд с премьером Словакии Робертом Фицо и главой венгерского правительства Виктором Орбаном, из-за его отказа использовать российские активы для помощи Украине. Политик подчеркнул, что на самом деле он «лучший в городе», передает Euractiv.

Я не плохой парень. Мы лучшие парни в городе. Если говорить о замороженных активах, то мы самые-самые, — поделился де Вевер.

Ранее бельгийский премьер отмечал, что России нужно гарантировать компенсацию, если она вернет себе право на использование замороженных активов. Он заявил об этом, отказавшись поддержать инициативу Еврокомиссии о «репарационном кредите» для Украины. Политик подчеркнул, что нести ответственность за такие решения должен не только Брюссель. Он также напомнил другим европейским странам, что у них тоже есть российские активы, которые находятся под их юрисдикцией, но отдавать деньги Украине они не спешат.