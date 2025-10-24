Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 14:18

Европейский премьер не захотел быть «плохим парнем» из-за Украины

Де Вевер заявил, что не считает себя плохим парнем из-за отказа по активам РФ

Барт де Вевер Барт де Вевер Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что не считает себя «плохим мальчиком», как его назвали журналисты Politico, поставив в один ряд с премьером Словакии Робертом Фицо и главой венгерского правительства Виктором Орбаном, из-за его отказа использовать российские активы для помощи Украине. Политик подчеркнул, что на самом деле он «лучший в городе», передает Euractiv.

Я не плохой парень. Мы лучшие парни в городе. Если говорить о замороженных активах, то мы самые-самые, — поделился де Вевер.

Ранее бельгийский премьер отмечал, что России нужно гарантировать компенсацию, если она вернет себе право на использование замороженных активов. Он заявил об этом, отказавшись поддержать инициативу Еврокомиссии о «репарационном кредите» для Украины. Политик подчеркнул, что нести ответственность за такие решения должен не только Брюссель. Он также напомнил другим европейским странам, что у них тоже есть российские активы, которые находятся под их юрисдикцией, но отдавать деньги Украине они не спешат.

Европа
Бельгия
журналисты
СМИ
реакции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые версии пропажи Усольцевых: что известно, новости 24 октября, поиски
Набиуллина назвала риски резкого снижения ключевой ставки до 12%
Пригожин назвал «главное позорище» отечественного шоу-бизнеса
В ХДС возмутились массовому бегству украинских призывников в Германию
Украина в пролете: Брюссель отказался красть активы РФ, чего они испугались
Девять человек пострадало в результате столкновения автобуса с грузовиком
Германия направила Китаю ноту протеста из-за удара по экономике
Средства ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА
Психолог раскрыла, как стимулировать зумеров на создание семьи
Бывший концертный директор группы t.A.T.u ответил на слухи о нападении
В России назвали главных проигравших от санкций в энергетике
В Госдуме призвали наказать звезду ММА, исполнившего гимн Украины
Юрист рассказал, что грозит прославлявшему Украину бойцу ММА Кулинскому
Экономист объяснил, как 19-й пакет санкций ЕС повлияет на «Мир»
«Это позор»: журналист осудил реакцию Европы на разрушение Донбасса
Бывшего концертного директора группы «Тату» избили на улице
В офисах компании ЛСР прошли обыски
В РПЦ отреагировали на продажу плюшевых игрушек в виде распятия Иисуса
Как в детстве — классический салат из печени трески
Как приготовить вкусный фарш для сочных котлет — раскрываем секреты
Дальше
Самое популярное
Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Запеканка «Харя» из картофеля и капусты: старинный осенний рецепт
Семья и жизнь

Запеканка «Харя» из картофеля и капусты: старинный осенний рецепт

Творожная запеканка без муки и манки: идеальный завтрак диабетика
Семья и жизнь

Творожная запеканка без муки и манки: идеальный завтрак диабетика

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.