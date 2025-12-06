ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 12:52

Эскортницы загнобили москвичей на пляже в Таиланде

Отдыхающих в Таиланде москвичей избили эскортницы и турист из Бельгии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На пляже в Паттайе в Таиланде россиянку избил гражданин Бельгии и эскортницы, после чего ей пригрозили депортацией, сообщил Telegram-канал Baza. Конфликт, переросший в драку, начался с безобидного замечания в адрес европейца.

По информации канала, москвичка попросила европейца прекратить курить на пляже. Эта просьба разозлила мужчину, который в ответ пнул ногой песок в сторону девушки. Россиянка ответила тем же, что и стало началом драки. Стычка обострилась, когда одна из тайских девушек сорвала с россиянки купальник. Начавшуюся потасовку удалось прекратить только после прибытия сотрудников полиции.

После разбирательства гражданин Бельгии был отпущен. Однако российская пара столкнулась с юридическими проблемами: одна из местных девушек заявила о травме уха и потребовала компенсацию в размере около 47 тыс. рублей для снятия обвинений. Россияне отказались выплатить указанную сумму, теперь им грозит депортация из Таиланда с последующим запретом на въезд в страну.

Ранее на острове Пхукет в Таиланде бесследно пропала жительница Екатеринбурга вместе с ребенком. С тех пор как они перестали выходить на связь, прошло пять дней. Сестра пропавшей рассказала, что они остановились в отеле Karon Village Hotel. Туристы планировали отправиться на экскурсию по островам 1 декабря. После этого они исчезли.

Таиланд
пляжи
Бельгия
Россия
москвичи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кое-что из этого верно»: Каллас признала правоту США после волны критики
Взрыв вкуса в мини-формате: топ-8 рецептов, от которых не оторваться
Эскортницы загнобили москвичей на пляже в Таиланде
Названа основная причина смертей от COVID-19, и это не вирус
Основатель TenChat раскрыл судьбу новых регионов России
Магнитные бури сегодня, 6 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кадыров обратился к народу Украины после атаки на Грозный
Госдеп озвучил детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с Украиной
Надвигаются жесткие морозы? Прогноз погоды в Москве на неделю: чего ждать
В Европе разочарованы одной «непродуктивной» женщиной-политиком
В Австралии озвучили мрачный прогноз насчет будущего Европы
В Турции высказались о посредничестве США по Украине
Директор столичного театра получил ножевое ранение
Российских туристов унесло в море вместе с домом
Холодец без хлопот: как сварить идеальный и прозрачный — по всем правилам
Военэскперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Рязань
«Готовиться к худшему»: в Госдуме предупредили о расцвете сил НАТО
ВС России ударили по транспортной инфраструктуре ВСУ
Россия «Кинжалом» ответила Украине на террористические атаки
В Курской области восстановят оставленные дома
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.