Эскортницы загнобили москвичей на пляже в Таиланде Отдыхающих в Таиланде москвичей избили эскортницы и турист из Бельгии

На пляже в Паттайе в Таиланде россиянку избил гражданин Бельгии и эскортницы, после чего ей пригрозили депортацией, сообщил Telegram-канал Baza. Конфликт, переросший в драку, начался с безобидного замечания в адрес европейца.

По информации канала, москвичка попросила европейца прекратить курить на пляже. Эта просьба разозлила мужчину, который в ответ пнул ногой песок в сторону девушки. Россиянка ответила тем же, что и стало началом драки. Стычка обострилась, когда одна из тайских девушек сорвала с россиянки купальник. Начавшуюся потасовку удалось прекратить только после прибытия сотрудников полиции.

После разбирательства гражданин Бельгии был отпущен. Однако российская пара столкнулась с юридическими проблемами: одна из местных девушек заявила о травме уха и потребовала компенсацию в размере около 47 тыс. рублей для снятия обвинений. Россияне отказались выплатить указанную сумму, теперь им грозит депортация из Таиланда с последующим запретом на въезд в страну.

Ранее на острове Пхукет в Таиланде бесследно пропала жительница Екатеринбурга вместе с ребенком. С тех пор как они перестали выходить на связь, прошло пять дней. Сестра пропавшей рассказала, что они остановились в отеле Karon Village Hotel. Туристы планировали отправиться на экскурсию по островам 1 декабря. После этого они исчезли.