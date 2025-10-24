Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 14:12

Жители российского региона столкнулись с ограничениями мобильного интернета

Власти Ярославской области ввели ограничения мобильного интернета из-за БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Ярославской области ввели ограничения на работу мобильного интернета, сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности. Данная мера связана с необходимостью противодействия угрозам применения беспилотных летательных аппаратов, передает «Ярославль онлайн».

В регионе действуют ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет, — сказано в заявлении.

Ранее Минцифры РФ заявило, что в России не планируется ограничивать доступ в Сеть в выходные дни. В ведомстве отметили, что фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работает штатно.

Прежде сообщалось, что в Екатеринбурге и пригородах ограничили работу мобильного интернета на фоне угрозы атаки БПЛА. Жители массово жаловались на проблемы с доступом в Сеть, больше всего недовольства поступало от абонентов «Мотива».

До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в 2027 году планируется сделать интернет доступным в российских самолетах и поездах. По его словам, к этому времени всю территорию страны намерены покрыть дешевым высокоскоростным интернетом.

Россия
Ярославская область
интернет
беспилотники
