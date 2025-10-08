В российском городе-миллионнике глушат мобильный интернет В Екатеринбурге ограничили работу мобильного интернета на фоне угрозы атаки БПЛА

В Екатеринбурге и пригородах ограничили работу мобильного интернета на фоне угрозы атаки БПЛА, сообщает издание E1.ru. По его данным, жители массово жалуются на проблемы с доступом в Сеть, больше всего жалоб — от абонентов «Мотива».

Более часа отсутствует интернет у оператора «Мотив», все контактные телефоны отключены, сайт не работает, — приводится жалоба местной жительницы.

В пресс-службе «Мотива» объяснили, что все мобильные операторы «получили предписание» ограничить доступ в интернет из-за угрозы атаки БПЛА. Компания выполнила требования властей и ждет дальнейших распоряжений. Региональный департамент информационной политики также предупреждал, что в Свердловской области возможно введение ограничений на работу мобильного интернета.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области эвакуируют ряд предприятий из-за введенной угрозы атаки БПЛА. Власти отмечали, такие меры носят упреждающий характер и индивидуальны для каждого производства. При этом все госучреждения области функционируют в штатном режиме.