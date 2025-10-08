Стало известно, когда в российских самолетах и поездах появится интернет

В 2027 году планируется сделать интернет доступным в российских самолетах и поездах, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева. По его словам, к этому времени всю территорию страны намерены покрыть дешевым высокоскоростным интернетом.

Такая возможность появится благодаря созданию отечественной низкоорбитальной группировки, отметил Шадаев. По его словам, разработка аналога американского Starlink идет согласно плану.

Министр добавил, что после запуска российской спутниковой группировки высокоскоростной интернет появится даже в самых отдаленных уголках России. Помимо этого проекта, Минцифры планирует поддержать создание госинформсистем для различных ведомств, а также выделить 15 млрд рублей на ремонт почтовых отделений.

В Минцифры РФ ранее сообщили, что на сайте «Госуслуги» появилась возможность пожаловаться на управляющую компанию, если она мешает выбору провайдера интернета. К жалобе можно прикрепить документы, включая переписку с УК и ответы ведомств или организаций.