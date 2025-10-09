В Минцифры ответили на сообщения о возможном ограничении доступа в интернет

В России не планируется ограничивать доступ в Сеть в выходные дни, сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ. В ведомстве отметили, что фиксированный, мобильный и спутниковый Интернет работают штатно.

Информация <…> о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствуют действительности, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге и пригородах ограничили работу мобильного интернета на фоне угрозы атаки БПЛА. Жители массово жаловались на проблемы с доступом в Сеть, больше всего недовольства поступало от абонентов «Мотива».

До этого глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что в 2027 году планируется сделать интернет доступным в российских самолетах и поездах. По его словам, к этому времени всю территорию страны намерены покрыть дешевым высокоскоростным интернетом. Такая возможность появится благодаря созданию отечественной низкоорбитальной группировки, отметил министр.

В Минцифры ранее сообщили, что на сайте «Госуслуги» появилась возможность пожаловаться на управляющую компанию, если она мешает выбору провайдера интернета. К жалобе можно прикрепить документы, включая переписку с УК и ответы ведомств или организаций.