В МИД России рассказали, когда в стране отменят визы для граждан Китая

В МИД России рассказали, когда в стране отменят визы для граждан Китая Руденко: вопрос об отмене виз для граждан Китая решат в ближайшее время

Вопрос об отмене виз для граждан Китая будет решен в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, которые приводит ТАСС, есть указание от президента России Владимира Путина разобраться с этим оперативно. Замминистра иностранных дел добавил, что необходимо согласовать определенные детали.

Я рассчитываю, что в ближайшее время мы узнаем о результатах, — сказал Руденко.

Ранее сообщалось, что японское посольство в России намерено открыть визовые центры в 2026 году. Там отметили, что подобное решение приняли из-за заметного роста числа обращений от граждан РФ, которые хотят посетить азиатскую страну с туристической целью.

До этого стало известно, что спрос россиян на перелеты в Китай в первый месяц после отмены виз увеличился на 60% по сравнению с сентябрем-октябрем 2024 года. При этом средняя цена на билеты туда-обратно составила 75,4 тыс. рублей.

Представитель МИД КНР Го Цзякунь ранее заявил, что Китай с 15 сентября ввел безвизовый режим для россиян с обычными загранпаспортами сроком до 30 дней. По его словам, это решение будет действовать до 14 сентября 2026 года.