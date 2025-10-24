Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 14:13

«Не просто распадется»: Украине предрекли фатальный конец

Политолог Перенджиев: Украина прекратит существование без финансирования Запада

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина прекратит существование как государство без финансовой поддержки со стороны Запада, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, страна уже утратила реальный суверенитет и не способна выполнять базовые государственные функции.

Украина, которая сейчас есть, уже потеряла государственность и суверенитет. Есть просто Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) — распорядитель денег. Когда финансирование страны прекратится, то она не просто распадется, но и как государство перестанет существовать, потому что не сможет исполнять какие-либо обязанности. Финансы — это кровь экономики, а экономика — это фундамент существования государства. Если фактически нет экономики и финансов, то все. Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии. — NEWS.ru) понимает, что истощается этот поток денег на Украину, — пояснил Перенджиев.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что Европейский союз стремится к разделению Украины, исходя из соображений межцивилизационной вражды, поскольку непосредственной экономической выгоды от этого проекта для Запада не существует. По его словам, текущая стратегия западных стран сводится к принципиальному противостоянию с Россией.

