24 октября 2025 в 08:36

Стала известна судьба задержанного на границе велопутешественника

Адвокат Кушнир: осужденный французский велопутешественник Сехили покинул Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Французский велопутешественник Софиан Сехили, признанный виновным в Приморье в незаконном пересечении российской границы, покинул страну, сообщила его адвокат Алла Кушнир. По ее словам, которые приводит РИА Новости, иностранец вылетел в Таиланд, откуда его ждет рейс во Францию.

Софиан Сехили сегодня утром вылетел из аэропорта Владивостока рейсом в Пхукет, откуда отправится домой, во Францию. Так как прямых рейсов в Европу сейчас нет, вернуться домой он может только через третьи страны, — поделилась Кушнир.

Адвокат отметила, что постаралась выбрать для Сехили наиболее удобный маршрут. Она добавила, что также рассматривался вариант добраться до Франции через Китай, но Таиланд оказался предпочтительнее для Сехили.

До этого экстренные службы Приморского края сообщили о задержании во Владивостоке французского велопутешественника по подозрению в противоправном пересечении государственной границы. По имеющимся данным, иностранец предпринял попытку проезда через два контрольно-пропускных пункта, дистанция между которыми составляет около 200 километров.

Сехили сообщил о глобальной цели своего путешествия из Лиссабона во Владивосток — достижении символического «края света». По словам путешественника, дополнительной задачей маршрута являлась попытка установления мирового рекорда.

Позже стало известно, что Сехили был освобожден из-под стражи. Изначально ему грозило денежное взыскание в размере 50 тыс. рублей, однако суд учел время, проведенное под арестом.

Россия
Приморский край
велосипедисты
суды
вылеты
Таиланд
Франция
