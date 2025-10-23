Озвучено решение суда по делу незаконно въехавшего в Россию француза

Французский велосипедист Софиан Сехили, незаконно пересекший границу России, был освобожден из-под стражи, сообщила пресс-служба судебной системы Приморского края. Изначально ему грозило денежное взыскание в размере 50 тыс. рублей.
Однако суд учел время, проведенное под арестом, говорится в публикации. В связи с этим иностранного гражданина освободили не только от дальнейшего содержания под стражей, но и от уплаты назначенного штрафа.
Ранее Сехили сообщил о глобальной цели своего путешествия из Лиссабона во Владивосток — достижении символического «края света». По словам путешественника, дополнительной задачей маршрута являлась попытка установления мирового рекорда.
До этого экстренные службы Приморского края сообщили о задержании во Владивостоке французского велопутешественника по подозрению в противоправном пересечении государственной границы. По имеющимся данным, иностранец предпринял попытку проезда через два контрольно-пропускных пункта, дистанция между которыми составляет около 200 километров.