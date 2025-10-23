Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 12:13

Озвучено решение суда по делу незаконно въехавшего в Россию француза

Суд освободил из-под стражи незаконно въехавшего в Россию француза Сехили

Французский велосипедист Софиан Сехили, незаконно пересекший границу России, был освобожден из-под стражи, сообщила пресс-служба судебной системы Приморского края. Изначально ему грозило денежное взыскание в размере 50 тыс. рублей.

Однако суд учел время, проведенное под арестом, говорится в публикации. В связи с этим иностранного гражданина освободили не только от дальнейшего содержания под стражей, но и от уплаты назначенного штрафа.

Ранее Сехили сообщил о глобальной цели своего путешествия из Лиссабона во Владивосток — достижении символического «края света». По словам путешественника, дополнительной задачей маршрута являлась попытка установления мирового рекорда.

До этого экстренные службы Приморского края сообщили о задержании во Владивостоке французского велопутешественника по подозрению в противоправном пересечении государственной границы. По имеющимся данным, иностранец предпринял попытку проезда через два контрольно-пропускных пункта, дистанция между которыми составляет около 200 километров.

Франция
Россия
суды
велосипеды
границы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Казахстане рухнул украинский беспилотник
Политолог ответил, при каком условии состоится встреча Путина и Трампа
Эксперт раскрыл, отразятся ли санкции США на российских автомобилистах
В РСТ рассказали, смогут ли россиян посещать Европу вопреки санкциям
Киркоров объяснил, почему в Сети завирусились танцоры Булановой
В ЕГЭ хотят ввести новый предмет
Озвучено решение суда по делу незаконно въехавшего в Россию француза
Самый юный пилот «Формулы-3» оказался отцеубийцей
В Приморье незаконно вырубили более 300 деревьев
Бывший депутат Госдумы хочет выйти под подписку о невыезде
Королевская семья Британии: новости, Уильям согласился встретиться с Гарри
Похоронное бюро потеряло тело и подменило покойника
«Врагу не пожелаю»: жена телеведущего Николаева рассказала о его состоянии
«Осталось немного»: ВСУ потеряли почти все истребители
В России тратят десятки миллиардов на спреи для носа и потом идут под нож
В Венгрии обозначили главное препятствие для переговоров США и России
В российском регионе от взрыва колонки пострадали два человека
Появились кадры нападения тигра на фермеров в поле
«Взгляд в непонятное будущее»: военэксперт о шансах передачи Gripen ВСУ
Военный эксперт объяснил присутствие арабских наемников ВСУ в ДНР
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.