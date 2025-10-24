Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 14:21

В ЕС раскрыли истинное отношение к финансированию Украины

Заседание европарламента Заседание европарламента Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Никто в Евросоюзе не желает финансировать оборону Украины за счет национальных бюджетов государств-членов, пишет испанское издание Mundo со ссылкой на дипломатические источники в ЕС. В газете отметили, что, согласно данным МВФ, на поддержку Киева в ближайшие три года потребуется от €114 до €150 млрд.

В чем все сходятся во мнении..., это то, что они не хотят, чтобы оборона Украины финансировалась из национальных бюджетов, — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика никогда не станет выделять бюджетные средства на покрытие военных расходов Киева. По его словам, страна будет оказывать только гуманитарную помощь.

До этого глава правительства Венгрии Виктор Орбан также заявил, что государство не направит деньги и оружие украинской стороне. Премьер-министр подчеркнул, что республика не позволит странам Европейского союза втянуть себя в конфликт.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что ЕС стремится к разделению Украины, исходя из соображений межцивилизационной вражды, поскольку непосредственной экономической выгоды от этого проекта для Запада не существует.

Евросоюз
Украина
финансы
бюджеты
