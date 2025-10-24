Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 15:26

Экономист объяснил, как 19-й пакет санкций ЕС повлияет на «Мир»

Экономист Корнеев: система «Мир» использует отечественное ПО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская платежная система «Мир» полностью автономна, рассказал 360.ru экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев. По его словам, пострадать могут только банки, которые зависят от вторичных санкций.

Сделаны на нашем оборудовании, с нашим программным обеспечением. Мы давно готовились к этим санкциям, поэтому на нас это никак не повлияет, — объяснил Корнеев.

Аналитик уточнил, что 19-й пакет санкций ЕС может сказаться на работе некоторых зарубежных банков. По его словам, некоторые из них используют российскую систему за границей.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, что стоимость бензина в России не взлетит из-за новых санкций США против отечественных нефтяных компаний. Цены на нефть не влияют на топливо внутри страны.

санкции
экономисты
банки
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Набиуллина назвала риски резкого снижения ключевой ставки до 12%
Пригожин назвал «главное позорище» отечественного шоу-бизнеса
В ХДС возмутились массовому бегству украинских призывников в Германию
Украина в пролете: Брюссель отказался красть активы РФ, чего они испугались
Девять человек пострадало в результате столкновения автобуса с грузовиком
Германия направила Китаю ноту протеста из-за удара по экономике
Средства ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА
Психолог раскрыла, как стимулировать зумеров на создание семьи
Бывший концертный директор группы t.A.T.u ответил на слухи о нападении
В России назвали главных проигравших от санкций в энергетике
В Госдуме призвали наказать звезду ММА, исполнившего гимн Украины
Юрист рассказал, что грозит прославлявшему Украину бойцу ММА Кулинскому
Экономист объяснил, как 19-й пакет санкций ЕС повлияет на «Мир»
«Это позор»: журналист осудил реакцию Европы на разрушение Донбасса
Бывшего концертного директора группы «Тату» избили на улице
В офисах компании ЛСР прошли обыски
В РПЦ отреагировали на продажу плюшевых игрушек в виде распятия Иисуса
Как в детстве — классический салат из печени трески
Как приготовить вкусный фарш для сочных котлет — раскрываем секреты
25 октября — День таможенника Российской Федерации: история и современность
Дальше
Самое популярное
Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Запеканка «Харя» из картофеля и капусты: старинный осенний рецепт
Семья и жизнь

Запеканка «Харя» из картофеля и капусты: старинный осенний рецепт

Творожная запеканка без муки и манки: идеальный завтрак диабетика
Семья и жизнь

Творожная запеканка без муки и манки: идеальный завтрак диабетика

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.