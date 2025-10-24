Экономист объяснил, как 19-й пакет санкций ЕС повлияет на «Мир» Экономист Корнеев: система «Мир» использует отечественное ПО

Российская платежная система «Мир» полностью автономна, рассказал 360.ru экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев. По его словам, пострадать могут только банки, которые зависят от вторичных санкций.

Сделаны на нашем оборудовании, с нашим программным обеспечением. Мы давно готовились к этим санкциям, поэтому на нас это никак не повлияет, — объяснил Корнеев.

Аналитик уточнил, что 19-й пакет санкций ЕС может сказаться на работе некоторых зарубежных банков. По его словам, некоторые из них используют российскую систему за границей.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, что стоимость бензина в России не взлетит из-за новых санкций США против отечественных нефтяных компаний. Цены на нефть не влияют на топливо внутри страны.