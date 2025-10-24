Минюст пополнил реестр иноагентов

Минюст внес в список иноагентов журналистку Нино Росебашвили, а также востоковеда Руслана Сулейманова, сообщается на сайте ведомства. При этом Росебашвили является супругой блогера и журналиста Майкла Наки (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Кроме того, иноагентами признаны проекты «Сердитая Чувашия» и «Усть-Кут24», а также историк Дмитрий Чернышевский и журналистка Ирина Кузьмичева (Ирина Новик). Теперь в реестре числятся 1099 физических лиц и организаций.

Ранее мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас выступил с предложением объявить рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) нежелательным лицом на территории Литвы. Он сослался на то, что по запросу СБУ артист включен Министерством культуры Украины в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.

До этого стало известно, что экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) публично заявлял о своем участии в организации протестных акций на территории Кавказа. Следователи нашли видеообращение, в котором он рассказывал о своей деятельности по координации протестов через сеть Telegram-каналов.