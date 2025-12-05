ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 20:23

Симоньян — в списке самых влиятельных людей мира: кто еще из россиян, Путин

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян вошла в ежегодный рейтинг наиболее влиятельных персон мира по версии британской газеты Financial Times (FT) в категории «Лидеры». Кто еще из россиян оказался в списке, вошел ли Владимир Путин?

За что Симоньян внесли в список самых влиятельных людей мира

Ее представление в статье для FT написала журналистка Юлия Иоффе. Она назвала Симоньян «самым преданным посланником» президента России Владимира Путина и «валькирией пропаганды». Газета утверждает, что деятельность журналистки оказала заметное воздействие на глобальную ситуацию в 2025 году.

«Симоньян — явно религиозная женщина, и ее последняя книга — роман, в котором она переосмысливает Евангелие от Иоанна и представляет, как на самом деле произойдет апокалипсис. Ее послание не смягчилось. По ее словам, Запад завидует России, особенно Великобритания, которая, по ее словам, является „разложившейся империей“», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» Симоньян стал книгой месяца в «Московском доме книги».

Книга журналистки вышла в свет 31 июля. Отмечается, что ее в тот же день раскупили за 10 минут в пяти московских магазинах крупной книжной сети. Роман рассказывает о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света согласно библейским пророчествам.

Общий тираж книги «В начале было Слово — в конце будет Цифра» составил 88 тысяч экземпляров. На интернет-площадках читатели написали более 3,5 тысячи отзывов на произведение. Также роман и саму Симоньян номинировали на Национальную литературную премию «Слово».

Маргарита Симоньян и Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT (Russia Today) Маргарита Симоньян и Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT (Russia Today) Фото: Вячеслав Прокофьев/ РИА Новости

Кто еще из россиян попал в список самых влиятельных людей мира

В один список с Симоньян были включены генеральный директор и основатель ведущего американского поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, исполнительный вице-председатель американской технологической компании Oracle Сафра Кац, глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели, исполнительный вице-президент китайского производителя автомобилей BYD Стелла Ли.

Кроме того, в него попали американский предприниматель Питер Тиль, избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж, исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и владелец нескольких женских футбольных команд Мишель Канг.

Других россиян, кроме Симоньян, в рейтинге нет.

В 2017 году главный редактор RT впервые вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes. Она оказалась на 52-м месте в списке.

«Год назад большинство людей не знали, кто такая Маргарита Симоньян. Сейчас ее обсуждают в технологических, политических и медиакругах», — отмечало издание.

В 2018-м Симоньян, правда, выбыла из этого рейтинга. Единственной представительницей России в нем стала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Читайте также:

«Певица номер один»: как Киркоров заступался за Пугачеву после начала СВО

Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос

«Они следили за мной»: Долина прокомментировала скандал с квартирой, детали

Маргарита Симоньян
новости
журналисты
книги
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе указали, чего на самом деле хотят и боятся украинцы
Страны ЕС не договорились о конфискации активов России
Россия отказалась от военного сотрудничества с Канадой и Францией
Безрукова назвала Долину жертвой в ситуации с квартирным скандалом
В Сенате США сделку Netflix и Warner Bros. назвали ночным кошмаром
Суд принял решение по сотрудникам рехаба, где издевались над людьми
«Не совсем справедливо»: Бледанс о волне хейта в адрес Долиной
«Лицом к лицу»: Кадыров обратился к ВСУ после атаки на Грозный
Рубио назвал одно решение ЕК атакой на народ США
Признание в Британии, поездка с Путиным, химиотерапия: как живет Симоньян
Названа причина, по которой США не допустят ЕС до переговоров по Украине
Безрукова рассказала, как остановить «безобразие» перед «Щелкунчиком»
«Не надо бояться вкладывать»: перспективы инвестиций в новые регионы
В Германии забили тревогу из-за конфликтов между бойцами ВСУ
Раскрыта дата выхода спин-оффа «Острых козырьков»
«Дуракам закон не писан»: постпредство РФ о планах ЕК насчет активов России
Кадыров пообещал ответить «подарком» на удар дрона по высотке в Грозном
Кадыров подтвердил атаку БПЛА на «Грозный-Сити»
Льва Шлосберга отправили в СИЗО
Международный суд ООН рассмотрит военные преступления Украины
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.