Симоньян — в списке самых влиятельных людей мира: кто еще из россиян, Путин

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян вошла в ежегодный рейтинг наиболее влиятельных персон мира по версии британской газеты Financial Times (FT) в категории «Лидеры». Кто еще из россиян оказался в списке, вошел ли Владимир Путин?

За что Симоньян внесли в список самых влиятельных людей мира

Ее представление в статье для FT написала журналистка Юлия Иоффе. Она назвала Симоньян «самым преданным посланником» президента России Владимира Путина и «валькирией пропаганды». Газета утверждает, что деятельность журналистки оказала заметное воздействие на глобальную ситуацию в 2025 году.

«Симоньян — явно религиозная женщина, и ее последняя книга — роман, в котором она переосмысливает Евангелие от Иоанна и представляет, как на самом деле произойдет апокалипсис. Ее послание не смягчилось. По ее словам, Запад завидует России, особенно Великобритания, которая, по ее словам, является „разложившейся империей“», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» Симоньян стал книгой месяца в «Московском доме книги».

Книга журналистки вышла в свет 31 июля. Отмечается, что ее в тот же день раскупили за 10 минут в пяти московских магазинах крупной книжной сети. Роман рассказывает о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света согласно библейским пророчествам.

Общий тираж книги «В начале было Слово — в конце будет Цифра» составил 88 тысяч экземпляров. На интернет-площадках читатели написали более 3,5 тысячи отзывов на произведение. Также роман и саму Симоньян номинировали на Национальную литературную премию «Слово».

Маргарита Симоньян и Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT (Russia Today) Фото: Вячеслав Прокофьев/ РИА Новости

Кто еще из россиян попал в список самых влиятельных людей мира

В один список с Симоньян были включены генеральный директор и основатель ведущего американского поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, исполнительный вице-председатель американской технологической компании Oracle Сафра Кац, глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели, исполнительный вице-президент китайского производителя автомобилей BYD Стелла Ли.

Кроме того, в него попали американский предприниматель Питер Тиль, избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж, исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и владелец нескольких женских футбольных команд Мишель Канг.

Других россиян, кроме Симоньян, в рейтинге нет.

В 2017 году главный редактор RT впервые вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes. Она оказалась на 52-м месте в списке.

«Год назад большинство людей не знали, кто такая Маргарита Симоньян. Сейчас ее обсуждают в технологических, политических и медиакругах», — отмечало издание.

В 2018-м Симоньян, правда, выбыла из этого рейтинга. Единственной представительницей России в нем стала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

