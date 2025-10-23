Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 11:43

Бывший депутат-иноагент оказался связан с протестами на Кавказе

Иноагент Пономарев заявлял о своей причастности к протестам на Кавказе

Илья Пономарев Илья Пономарев Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) публично заявлял о своем участии в организации протестных акций на территории Кавказа, включая Дагестан, сообщает РИА Новости. Эта информация была озвучена государственным обвинителем на заседании Верховного суда республики, где рассматривается уголовное дело о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.

По словам представителя обвинения, следователи обнаружили видеообращение, в котором Пономарев рассказывал о своей деятельности по координации протестов в кавказском регионе через сеть Telegram-каналов. СК также установил, что экс-депутат после событий в махачкалинском аэропорту написал о предоставлении организационной и финансовой помощи группе исламистов из Дагестана.

Ранее в беседе с NEWS.ru депутат Алексей Журавлев заявил, что Пономарев не сможет избежать ответственности, скрывшись на Западе. Парламентарий обратил внимание на регулярные выступления экс-коллеги в украинских СМИ, где тот систематически критикует Россию.

иноагенты
Госдума
протесты
Дагестан
Кавказ
