Бывший депутат-иноагент оказался связан с протестами на Кавказе Иноагент Пономарев заявлял о своей причастности к протестам на Кавказе

Бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) публично заявлял о своем участии в организации протестных акций на территории Кавказа, включая Дагестан, сообщает РИА Новости. Эта информация была озвучена государственным обвинителем на заседании Верховного суда республики, где рассматривается уголовное дело о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.

По словам представителя обвинения, следователи обнаружили видеообращение, в котором Пономарев рассказывал о своей деятельности по координации протестов в кавказском регионе через сеть Telegram-каналов. СК также установил, что экс-депутат после событий в махачкалинском аэропорту написал о предоставлении организационной и финансовой помощи группе исламистов из Дагестана.

Ранее в беседе с NEWS.ru депутат Алексей Журавлев заявил, что Пономарев не сможет избежать ответственности, скрывшись на Западе. Парламентарий обратил внимание на регулярные выступления экс-коллеги в украинских СМИ, где тот систематически критикует Россию.