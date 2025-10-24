Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 17:33

Россиянка опоздала на рейс из-за duty free и пыталась засудить аэропорт

Россиянка пыталась отсудить у аэропорта Сочи миллион рублей из-за опоздания

Здание аэропорта в городе Сочи Здание аэропорта в городе Сочи Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Южно-Сахалинска проиграла судебный иск к аэропорту Сочи, после того как опоздала на рейс, из-за того что заблудилась в duty free, сообщает издание TourDom. По информации источника, россиянка требовала компенсации морального вреда в размере миллиона рублей и демонтажа торговых рядов в зоне вылета.

По словам истицы, после длительного досмотра у нее оставалось 10 минут до окончания посадки, но она не смогла найти правильный путь к выходу на фоне обилия рекламы и магазинов. В результате женщина опоздала ровно на одну минуту, что вынудило ее приобрести новый билет до Москвы.

Суд отказал в удовлетворении иска, установив, что наличие торговых точек соответствует стандартной практике аэропортов и не создает препятствий для пассажиров. В решении подчеркивается, что пассажирка должна была проявить больше внимательности при ориентировании в зоне вылета.

Раннее суд обязал сотрудника аэропорта Внуково выплатить 655 тыс. рублей за незаконное использование банковской программы доступа в бизнес-залы. Мужчина за пять месяцев 364 раза воспользовался услугой, преимущественно в своем аэропорту, нарушив условия договора с банком.

Сочи
аэропорты
суды
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев назвал ключевое требование к экономическому сотрудничеству с США
Экс-главу Ростова-на-Дону Логвиненко могут лишить свободы на 10 лет
Глава РФПИ озвучил, кто настойчиво вклинивается в диалог Путина и Трампа
СК РФ возбудил второе уголовное дело после ДТП в Ленобласти
Водонаева вслед за Гордон набросилась на невесту Лепса и ее речь
Экстремал совершил опасный прыжок в пропасть на мотоцикле
В ЦУМ продают меховые шапки из 90-х за полмиллиона
Стилист разобрала скандальный образ Люси Чеботиной
Преподаватель умер на глазах у студентов во время лекции
Житель Крыма поплатился за русофобский контент в соцсетях
МВД не нашло нарушений в высказываниях Клаудиньо об СВО
США встали на сторону России перед лицом всего мира на Совбезе ООН
В Словакии разочарованы решением Фицо по санкциям против России
Бывшая российская фигуристка захотела принести США золото на Олимпиаде
Американский ведущий лишился дара речи из-за страшной аварии в прямом эфире
Набиуллина ответила на вопрос о введении налога на сверхприбыль банков
«Засунул блендер»: в Москве задержали дальнобойщика-насильника, подробности
Жизнь в Италии, особняк от Сталина: как Горький стал долларовым миллионером
Макрон объявил о новых военных поставках Киеву
Звезда сериала «9-1-1: Нэшвилл» скончалась от редкой болезни
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.