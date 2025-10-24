Россиянка опоздала на рейс из-за duty free и пыталась засудить аэропорт

Жительница Южно-Сахалинска проиграла судебный иск к аэропорту Сочи, после того как опоздала на рейс, из-за того что заблудилась в duty free, сообщает издание TourDom. По информации источника, россиянка требовала компенсации морального вреда в размере миллиона рублей и демонтажа торговых рядов в зоне вылета.

По словам истицы, после длительного досмотра у нее оставалось 10 минут до окончания посадки, но она не смогла найти правильный путь к выходу на фоне обилия рекламы и магазинов. В результате женщина опоздала ровно на одну минуту, что вынудило ее приобрести новый билет до Москвы.

Суд отказал в удовлетворении иска, установив, что наличие торговых точек соответствует стандартной практике аэропортов и не создает препятствий для пассажиров. В решении подчеркивается, что пассажирка должна была проявить больше внимательности при ориентировании в зоне вылета.

