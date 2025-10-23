Российский бизнесмен лишился недвижимости почти на 4 млрд рублей Суд решил изъять имущество бизнесмена Татуляна на 3,9 млрд рублей

Краснодарский краевой суд подтвердил законность изъятия имущества сочинского предпринимателя Георгия Татуляна и связанных с ним компаний на общую сумму 3.9 млрд рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судебных органов региона. Апелляционная коллегия отклонила жалобу на первоначальное решение Адлерского районного суда.

В результате в государственную собственность переходят 130 объектов недвижимости в Сочи, совокупная площадь которых составляет 47 тыс. квадратных метров. Исковое заявление по данному делу было подано заместителем генерального прокурора Российской Федерации.

С Татуляна уже было взыскано 9 млрд рублей в качестве компенсации за нанесенный государству ущерб и экологический вред. Он был причинен во время застройки курортной территории. Бизнесмен не выполнил обязательства по выплате. Он сослался на отсутствие необходимых средств.

Ранее суд постановил передать в государственную собственность активы экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова стоимостью не менее 9 млрд рублей. Данное решение приобрело законную силу немедленно после его оглашения.