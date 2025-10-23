Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 16:26

Российский бизнесмен лишился недвижимости почти на 4 млрд рублей

Суд решил изъять имущество бизнесмена Татуляна на 3,9 млрд рублей

Краснодарский Краевой суд Краснодарский Краевой суд Фото: Геннадий Аносов/РИА Новости

Краснодарский краевой суд подтвердил законность изъятия имущества сочинского предпринимателя Георгия Татуляна и связанных с ним компаний на общую сумму 3.9 млрд рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судебных органов региона. Апелляционная коллегия отклонила жалобу на первоначальное решение Адлерского районного суда.

В результате в государственную собственность переходят 130 объектов недвижимости в Сочи, совокупная площадь которых составляет 47 тыс. квадратных метров. Исковое заявление по данному делу было подано заместителем генерального прокурора Российской Федерации.

С Татуляна уже было взыскано 9 млрд рублей в качестве компенсации за нанесенный государству ущерб и экологический вред. Он был причинен во время застройки курортной территории. Бизнесмен не выполнил обязательства по выплате. Он сослался на отсутствие необходимых средств.

Ранее суд постановил передать в государственную собственность активы экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова стоимостью не менее 9 млрд рублей. Данное решение приобрело законную силу немедленно после его оглашения.

недвижимость
конфискация
Сочи
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскошь 90-х, личный лес, охрана: что известно о «резиденции Жириновского»
Врач рассказал, какие тонизирующие напитки могут вызвать зависимость
Гимнастка Мельникова во второй раз стала абсолютной чемпионкой мира
Российская спортсменка сдала «тест на женщину»
В России высказались о запрете детям до 16 лет использовать соцсети
Криминалист допустил, что семью Усольцевых могли принести в жертву
Два российских региона попали под удар украинских беспилотников
«Сделать больно детям»: политолог о самом неординарном пакете санкций ЕС
«Вы знаете всю меру горя»: Медведев высказался о поддержке семей бойцов СВО
Прокурор запросил для известного бизнес-коуча срок, как за убийство
Взрыв в Луганске признали терактом
Адвокат Трунов рассказал, могло ли Усольцевых засосать в болото
Лейбл Koala Music начал сотрудничество с Гнесинкой и ВШЭ
Десятки тысяч человек провели митинг в Будапеште
ИИ на стройке: от проектирования до эксплуатации
Кто имеет право на льготы на парковках Уфы: инструкция для автомобилистов
Адвокат Карабанов объяснил, как Усольцевы могли сбежать за рубеж
«Надо резать правду матку»: Медведев призвал не давать спуску врагам России
Российский бизнесмен лишился недвижимости почти на 4 млрд рублей
На Украине раскрыли причину остановки закачки газа в подземные хранилища
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.