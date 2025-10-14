Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 17:09

Решение о конфискации имущества Момотова вступило в силу

Суд конфисковал активы бывшего судьи Момотова на 9 млрд рублей

Виктор Момотов Виктор Момотов Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Останкинский суд Москвы передал в собственность государства активы бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова на сумму не менее 9 млрд рублей. Решение вступило в силу сразу после его оглашения, сообщает ТАСС.

Решение суда о передаче в собственность РФ имущества Момотова и иных ответчиков считается вступившим в силу сразу после его оглашения, – сказала судья.

Ранее представитель Генеральной прокуратуры заявил, что в сети отелей Marton, которая фигурирует в деле Момотова, к оказанию интим-услуг привлекались несовершеннолетние. Также прокурор ходатайствовал о приобщении к материалам расследования приговоры об организации проституции в гостиничных комплексах других городов.

До этого сообщалось, что Генпрокуратура направила в суд иск об обращении в доход РФ активов Виктора Момотова на общую сумму 9 млрд рублей. 10 октября стало известно, что бывший судья Верховного суда РФ был госпитализирован, адвокаты просили суд не рассматривать иск в отсутствие подзащитного.

Кроме того, Момотов ходатайствовал о проведении закрытого заседания по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества. По словам адвокатов, материалы дела содержат банковскую и налоговую тайны. Предполагаемый партнер Момотова Андрей Марченко хочет, чтобы его дело рассматривал военный суд.

