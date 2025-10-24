Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 17:19

Суд Баку изменил меру пресечения для шеф-редактора Sputnik Азербайджан

APA: шеф-редактор Sputnik Азербайджан Белоусов переведен под домашний арест

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хатаинский районный суд Баку изменил меру пресечения для шеф-редактора Sputnik Азербайджан Евгения Белоусова, сообщает агентство APA. Вместо содержания под стражей журналиста перевели на трехмесячный домашний арест.

Решение было принято в рамках уголовного дела, возбужденного против сотрудников редакции в конце июня. Белоусов и глава редакции Игорь Картавых были задержаны по подозрению в совершении нескольких экономических преступлений.

Правоохранительные органы Азербайджана инкриминируют фигурантам дела о мошенничестве, ведении незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денежных средств. Оба журналиста находились под арестом с 1 июля, пока суд не пересмотрел меру пресечения для Белоусова.

Ранее суд изменил меру пресечения на домашний арест и для руководителя редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых. По словам гендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, сейчас россиянин находится в Баку.

Прежде представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на встрече в Душанбе обсуждали острые проблемы в позитивном ключе. Так он ответил на вопрос о том, затрагивался ли в ходе беседы вопрос о задержанных в Баку россиянах.

Азербайджан
суды
домашние аресты
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-главу Ростова-на-Дону Логвиненко могут лишить свободы на 10 лет
Глава РФПИ озвучил, кто настойчиво вклинивается в диалог Путина и Трампа
СК РФ возбудил второе уголовное дело после ДТП в Ленобласти
Водонаева вслед за Гордон набросилась на невесту Лепса и ее речь
Экстремал совершил опасный прыжок в пропасть на мотоцикле
В ЦУМ продают меховые шапки из 90-х за полмиллиона
Стилист разобрала скандальный образ Люси Чеботиной
Преподаватель умер на глазах у студентов во время лекции
Житель Крыма поплатился за русофобский контент в соцсетях
МВД не нашло нарушений в высказываниях Клаудиньо об СВО
США встали на сторону России перед лицом всего мира на Совбезе ООН
В Словакии разочарованы решением Фицо по санкциям против России
Бывшая российская фигуристка захотела принести США золото на Олимпиаде
Американский ведущий лишился дара речи из-за страшной аварии в прямом эфире
Набиуллина ответила на вопрос о введении налога на сверхприбыль банков
«Засунул блендер»: в Москве задержали дальнобойщика-насильника, подробности
Жизнь в Италии, особняк от Сталина: как Горький стал долларовым миллионером
Макрон объявил о новых военных поставках Киеву
Звезда сериала «9-1-1: Нэшвилл» скончалась от редкой болезни
Как приготовить капусту без мяса: пошаговая инструкция тушеного блюда
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.