Хатаинский районный суд Баку изменил меру пресечения для шеф-редактора Sputnik Азербайджан Евгения Белоусова, сообщает агентство APA. Вместо содержания под стражей журналиста перевели на трехмесячный домашний арест.

Решение было принято в рамках уголовного дела, возбужденного против сотрудников редакции в конце июня. Белоусов и глава редакции Игорь Картавых были задержаны по подозрению в совершении нескольких экономических преступлений.

Правоохранительные органы Азербайджана инкриминируют фигурантам дела о мошенничестве, ведении незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денежных средств. Оба журналиста находились под арестом с 1 июля, пока суд не пересмотрел меру пресечения для Белоусова.

Ранее суд изменил меру пресечения на домашний арест и для руководителя редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых. По словам гендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, сейчас россиянин находится в Баку.

Прежде представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на встрече в Душанбе обсуждали острые проблемы в позитивном ключе. Так он ответил на вопрос о том, затрагивался ли в ходе беседы вопрос о задержанных в Баку россиянах.