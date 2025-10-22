В Сочи задержали мужчину за попытку вступить в террористическую организацию

В Сочи задержан россиянин за попытку вступить в проукраинскую террористическую организацию, сообщает ТАСС. Он размещал призывы к финансированию ВСУ.

Как сообщили в УФСБ РФ по региону, задержанный самостоятельно установил контакт с представителем организации, занимающимся вербовкой и подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против ВС РФ. 32-летний мужчина получал инструкции от куратора.

Ранее военный суд в Хабаровске приговорил жителя Сахалина к 14 годам колонии строгого режима за попытку выехать на Украину и вступить в ВСУ для участия в боях против ВС России. Также фигурант лишился воинского звания старшего лейтенанта запаса.

До этого Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. По данным следствия, 46-летний мужчина пытался выехать на территорию Украины из идеологических соображений. Перед этим он установил связь с представителями СБУ и передавал им сведения об объектах противовоздушной обороны в Приморско-Ахтарске.