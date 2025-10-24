В Ульяновске задержали инсценировщиков ДТП в безлюдных местах Зарабатывавшие на подставных ДТП семеро аферистов задержаны в Ульяновске

В Ульяновске полицейские задержали организованную группу мошенников, которая зарабатывала на подставных авариях, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа». При обысках у аферистов нашли банковские карты, наличные, документы и две иномарки — Mercedes и Opel.

Злоумышленники приобрели иномарки, оформили на них полисы ОСАГО, а затем инсценировали ДТП в безлюдных местах. <...> После оформления европротокола они направляли документы в страховые компании для получения страховых выплат, варьирующихся от 100 до 400 тыс. рублей, — сказано в публикации.

По предварительной информации, задержанные успели совершить 10 автоподстав. Кроме того, у лидера была найдена атрибутика экстремистского движения, которое запрещено на территории России.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил, что автоподставы нужно приравнять к терроризму. В качестве примера он привел Китай. По его словам, автоподставщики исчезнут через полторы недели, если ужесточить законодательство. Крохмаль выступил за уголовную ответственность, предусматривающую до 15–30 лет лишения свободы.