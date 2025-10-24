Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 19:25

В Ульяновске задержали инсценировщиков ДТП в безлюдных местах

Зарабатывавшие на подставных ДТП семеро аферистов задержаны в Ульяновске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Ульяновске полицейские задержали организованную группу мошенников, которая зарабатывала на подставных авариях, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа». При обысках у аферистов нашли банковские карты, наличные, документы и две иномарки — Mercedes и Opel.

Злоумышленники приобрели иномарки, оформили на них полисы ОСАГО, а затем инсценировали ДТП в безлюдных местах. <...> После оформления европротокола они направляли документы в страховые компании для получения страховых выплат, варьирующихся от 100 до 400 тыс. рублей, — сказано в публикации.

По предварительной информации, задержанные успели совершить 10 автоподстав. Кроме того, у лидера была найдена атрибутика экстремистского движения, которое запрещено на территории России.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил, что автоподставы нужно приравнять к терроризму. В качестве примера он привел Китай. По его словам, автоподставщики исчезнут через полторы недели, если ужесточить законодательство. Крохмаль выступил за уголовную ответственность, предусматривающую до 15–30 лет лишения свободы.

мошенники
аферисты
Ульяновск
ДТП
