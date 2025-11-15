Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 00:14

США впервые с 2022 года не поддержали антироссийскую поправку в ООН

США впервые проголосовали против антироссийской поправки к резолюции в ООН

Генассамблея ООН Генассамблея ООН Фото: Shutterstock/FOTODOM
США впервые с 2022 года отказались от соавторства и проголосовали против западной поправки к российской резолюции в ООН. Данное решение было принято в ходе заседания Третьего комитета Генеральной Ассамблеи международной организации.

Соединенные Штаты ясно дали понять о своем намерении в этом году отказаться от участия в большинстве резолюций в Третьем комитете. ООН больше не может позволить себе тратить свои ресурсы там, где нет или почти нет никакого эффекта, — сказано в сообщении

Представители российского МИДа оценили изменение позиции Вашингтона как позитивный результат голосования. Резолюция Российской Федерации получила поддержку 114 государств-членов Организации Объединенных Наций.

Ранее сообщалось, что США требуют изменения антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине. В Вашингтоне хотели исключить из документа некоторые формулировки. В частности, американская сторона добивалась пересмотра представленной в третьем комитете ГА ООН резолюции о «положении в области прав человека» на подконтрольных РФ территориях.

США
ООН
резолюции
Россия
