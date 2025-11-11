Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 17:12

США захотели поменять антироссийскую резолюцию ООН

Kyiv Post: США хотят поменять антироссийскую резолюцию ГА ООН

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США требуют изменения антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине, утверждает издание Kyiv Post. Журналисты сослались на два источника, знакомых с обсуждениями во всемирной организации, и указали, что в Вашингтоне хотят исключить из документа некоторые формулировки.

По данным источников, американская сторона добивается пересмотра представленной в третьем комитете ГА ООН резолюции о «положении в области прав человека» на подконтрольных РФ территориях. США продвигают исключение из текста всех отсылок к «территориальной целостности» или «агрессии». Ожидается, что голосование по резолюции должно пройти в ближайшие недели.

Другие западные партнеры Киева обеспокоены тем, что такие изменения продемонстрируют раскол внутри Запада. Европейские страны предпринимают попытки лоббировать изменение позиции Вашингтона. Неназванный европейский посланник заявил, что это является «еще одним примером отхода Вашингтона от основных интересов Украины в критический дипломатический момент».

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что Трамп решил не предоставлять финансовую помощь Киеву, чтобы сохранить отношения с Россией. По его мнению, глава Белого дома сосредоточен исключительно на личных интересах в украинском конфликте.

США
ООН
резолюции
Украина
Россия
