Приметы 15 ноября: Акиндин и Пигасий — Житницы и защита от огня

На 15 ноября в календаре приходятся дни памяти сразу нескольких мучеников: Акиндина, Пигасия, Анемподиста. В народе же этот день прозвали Житницами — наши предки верили, что он был критически важен для защиты амбаров и хлебных запасов от сырости и, главное, от пожара. Считалось, что «Акиндин и Пигасий огонь и ветер удерживают» и по их милости можно уберечь урожай до весны.

Погодные приметы на 15 ноября, Житницы

Если на Житницы на землю выпадал снег, это считалось верным знаком, что весной будет большой разлив рек и много паводков.

Появление густого тумана утром 15 ноября предвещало, что скоро будет затяжная оттепель и сохранится теплая погода.

Сильный, порывистый ветер сулил суровую, холодную зиму и весну.

Если вокруг луны появлялся бледный круг, это указывало на скорое начало бури или снегопада.

Низко летящие облака предвещали ненастье и сильный мороз.

Если зерно в амбаре издавало шум (будто стонало), это считалось верным знаком сильного бурана на следующий день.

Приметы о зверях и птицах 15 ноября: все о пернатых

Если куры громко кудахтали и не хотели сидеть в курятнике, это предвещало ненастье или сильный снегопад.

Вороны и галки активно кружили в воздухе — жди скорого снегопада.

Синицы стучали клювами по коре деревьев — к дождю (или оттепели, если уже выпал снег).

Что нельзя делать 15 ноября?

Запреты 15 ноября были очень строгими и касались обращения с огнем и зерном.

Так, строго запрещалось разводить огонь в печах и каминах без особой надобности. Верили, что нарушение этого запрета может привести к пожару в амбаре или даже в доме. Не рекомендовалось даже просто смотреть на горящее пламя на улице или в доме.

А еще запрещалось одалживать зерно, муку или крупы — это грозило бедностью до нового урожая.

Нельзя ссориться, кричать или ругаться рядом с местами хранения зерна. Считалось, что это может привлечь грызунов или навредить запасам.

Нельзя обсуждать свои денежные дела, доходы или планировать крупные покупки — можно потерять достаток.

Нельзя бездельничать и оставлять работу незавершенной.

Прощайте, пожары: что можно делать 15 ноября

Проводить обряд от пожара. Главный обычай дня — окуривание амбаров и сараев. На Руси окуривали дымом трав или подожженной полынью, чтобы изгнать нечистую силу и защитить запасы от огня.

Перебирать и проверять зерно. Хозяева осматривали запасы, чтобы убедиться, что они сухие и не начали гнить.

Печь пироги из новой муки и угощать ими соседей и нищих — для привлечения благополучия на весь год.

Заниматься домашними делами, связанными с рукоделием.

