Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 00:05

Приметы 15 ноября: Акиндин и Пигасий — Житницы и защита от огня

Приметы о зверях и птицах 15 ноября Приметы о зверях и птицах 15 ноября Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На 15 ноября в календаре приходятся дни памяти сразу нескольких мучеников: Акиндина, Пигасия, Анемподиста. В народе же этот день прозвали Житницами — наши предки верили, что он был критически важен для защиты амбаров и хлебных запасов от сырости и, главное, от пожара. Считалось, что «Акиндин и Пигасий огонь и ветер удерживают» и по их милости можно уберечь урожай до весны.

Погодные приметы на 15 ноября, Житницы

  • Если на Житницы на землю выпадал снег, это считалось верным знаком, что весной будет большой разлив рек и много паводков.

  • Появление густого тумана утром 15 ноября предвещало, что скоро будет затяжная оттепель и сохранится теплая погода.

  • Сильный, порывистый ветер сулил суровую, холодную зиму и весну.

  • Если вокруг луны появлялся бледный круг, это указывало на скорое начало бури или снегопада.

  • Низко летящие облака предвещали ненастье и сильный мороз.

  • Если зерно в амбаре издавало шум (будто стонало), это считалось верным знаком сильного бурана на следующий день.

Приметы 15 ноября Приметы 15 ноября Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах 15 ноября: все о пернатых

  • Если куры громко кудахтали и не хотели сидеть в курятнике, это предвещало ненастье или сильный снегопад.

  • Вороны и галки активно кружили в воздухе — жди скорого снегопада.

  • Синицы стучали клювами по коре деревьев — к дождю (или оттепели, если уже выпал снег).

Что нельзя делать 15 ноября?

Запреты 15 ноября были очень строгими и касались обращения с огнем и зерном.

Так, строго запрещалось разводить огонь в печах и каминах без особой надобности. Верили, что нарушение этого запрета может привести к пожару в амбаре или даже в доме. Не рекомендовалось даже просто смотреть на горящее пламя на улице или в доме.

А еще запрещалось одалживать зерно, муку или крупы — это грозило бедностью до нового урожая.

  • Нельзя ссориться, кричать или ругаться рядом с местами хранения зерна. Считалось, что это может привлечь грызунов или навредить запасам.

  • Нельзя обсуждать свои денежные дела, доходы или планировать крупные покупки — можно потерять достаток.

  • Нельзя бездельничать и оставлять работу незавершенной.

Что можно и нельзя делать 15 ноября Что можно и нельзя делать 15 ноября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прощайте, пожары: что можно делать 15 ноября

  • Проводить обряд от пожара. Главный обычай дня — окуривание амбаров и сараев. На Руси окуривали дымом трав или подожженной полынью, чтобы изгнать нечистую силу и защитить запасы от огня.

  • Перебирать и проверять зерно. Хозяева осматривали запасы, чтобы убедиться, что они сухие и не начали гнить.

  • Печь пироги из новой муки и угощать ими соседей и нищих — для привлечения благополучия на весь год.

  • Заниматься домашними делами, связанными с рукоделием.

Три ингредиента — не надо ничего варить! Салат «Трио»: смотрите рецепт на нашем сайте.

приметы
народные приметы
запреты
погода
суеверия
традиция
обычаи
святые
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кончаловский отреагировал на критику сериала «Хроники русской революции»
Гороскоп на 15 ноября: Скорпионам — отдохнуть, а Водолеям — договориться
США впервые с 2022 года не поддержали антироссийскую поправку в ООН
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 ноября 2025 года
Приметы 15 ноября: Акиндин и Пигасий — Житницы и защита от огня
«Скандинавы саботируют РФ»: лыжник Панжинский о гонках, Губерниеве, Вяльбе
Над Россией сбили 13 украинских БПЛА за три часа
В Петербурге выпал первый снег
Отец натравил педофилов на дочь, мать кормила сына пивом: главные ЧП дня
Один продукт значительно подешевел спустя полтора года
Фицо предложил протестующим студентам поехать на Украину
В России нашли цензурную рукопись Пушкина с его подписью
Аэропорт Саратова ограничил свою работу
ЛУКОЙЛ сообщил о ходе переговоров по продаже зарубежных активов
«Урезанные права»: Додон назвал риски евроинтеграции Молдавии
На ЗАЭС разбираются в причинах отключения линии электропередачи
Намин и Маршал дерутся за «Парк Горького»: чья это группа на самом деле
Четверо молодых людей насмерть отравились угарным газом в Курской области
ВС России уничтожили три БПЛА ВСУ
В Пермском крае возросло число погибших в ДТП с автобусом
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.