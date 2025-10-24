Дмитриев назвал ключевое требование к экономическому сотрудничеству с США Дмитриев: без учета интересов России сотрудничество с США невозможно

Экономическое сотрудничество между Россией и США сохраняется, но только при условии уважения интересов РФ, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В настоящее время он находится с рабочим визитом в США, передает РИА Новости.

Потенциал экономического сотрудничества с Россией сохраняется, но только в случае уважительного отношения к интересам России, — сказал Дмитриев.

Также он заявил, что Европа предпринимает многочисленные попытки сорвать прямой диалог как между Россией и США, так и между главами двух государств — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, Великобритания принимает в этом активное участие.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о переносе российско-американского саммита в Будапеште. Он подчеркнул, что встреча не была отменена, а диалог всегда лучше, чем конфронтация. Политолог Сергей Михеев считает, что отмена саммита США и России связана с отсутствием у Дональда Трампа четкой стратегии по урегулированию украинского конфликта.