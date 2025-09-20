«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 11:24

Россиянин 364 раза посетил бизнес-залы и попал на штраф 655 тысяч рублей

Суд обязал сотрудника Внуково выплатить 655 тысяч рублей за проход в бизнес-залы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд обязал сотрудника аэропорта Внуково выплатить 655 тыс. рублей за незаконное использование банковской программы доступа в бизнес-залы, сообщает РИА Новости. Мужчина за пять месяцев 364 раза воспользовался услугой, преимущественно в своем аэропорту, нарушив условия договора с банком.

Изначально суд поверил объяснениям мужчины о том, что он лично посещал зал во время работы, и взыскал лишь 12,6 тыс. рублей. Однако апелляционная и кассационная инстанции отменили это решение, обратив внимание на массовые одновременные проходы в один день и использование кода несколькими лицами. Поэтому суд обязал мужчину выплатить полную сумму компенсации в 655 тыс. рублей за злоупотребление банковской программой.

Ранее в Санкт-Петербурге девушку оштрафовали за распространение интимных фотографий коллег через рабочий чат. Женщину обязали выплатить штраф в размере 110 тыс. рублей. В правоохранительные органы обратились ее коллеги, которые зафиксировали сообщения с обнаженными снимками и написали заявление.

суды
штрафы
взыскания
Внуково
аэропорты
