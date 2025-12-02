Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 14:19

Кортеж с Уиткоффом около Внуково попал на видео

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Кортеж из представительских авто, выехавший с территории аэропорта Внуково, попал на видео, опубликованное телеканалом «Звезда». Предположительно, в одном из автомобилей находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

На видео можно заметить несколько черных машин с мигалками. Они едут одна за другой. Известно, что Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным во второй половине дня.

Ранее журналист Джордж Гриллс заявил, что западные страны, поддерживающие Украину, опасаются встречи Путина и Уиткоффа. Они переживают, что российский лидер предложит представителям Вашингтона не выгодные Украине коммерческие соглашения, отметил представитель медиа.

Политолог-американист Константин Блохин в свою очередь предположил, что Путин и Уиткофф обсудят будущее Украины. Эксперт отметил, что территориальный вопрос, вероятно, не станет центральной темой диалога. Он пояснил, что главная задача США перед переговорами в России — выработать единую точку зрения.

