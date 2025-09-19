Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 16:56

Россиянка поплатилась за нюдсы в рабочем чате

Жительница Петербурга заплатит 110 тысяч рублей за чужие нюдсы в рабочем чате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге девушку оштрафовали за распространение интимных фотографий коллег через рабочий чат, сообщает Telegram-канал Mash. Женщину обязали выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей. По данным источника, в полицию обратились ее коллеги. Они зафиксировали сообщения с обнаженными снимками и написали заявление.

Тем временем Пермский краевой суд постановил взыскать 20 тысяч рублей компенсации с женщины, публично назвавшей свою оппонентку «овцой». Решение было принято в ходе апелляционного разбирательства после обжалования вердикта городского суда Лысьвы.

Ранее суд в Красноярске отменил штраф за оскорбление в дачном Telegram-чате. Как следует из материалов по делу № 12-738/2025, мировой суд оштрафовал женщину на 5 тысяч рублей за использование слова «хабалка» и отправку смайлика в виде клоуна в адрес другой участницы переписки.

До этого в Башкирии водитель скорой помощи получил штраф за превышение скорости во время экстренной перевозки тяжелого пациента в больницу. Несмотря на включенные проблесковые маячки и сирену, система автоматической фиксации нарушений выписала штраф, предварительно замазав на фото аббревиатуру скорой и обрезав спецсигналы.

