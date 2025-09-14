Водитель скорой спасал жизнь и был оштрафован за превышение скорости

Водитель скорой спасал жизнь и был оштрафован за превышение скорости Водитель скорой в Башкирии получил штраф при экстренной перевозке пациента

В Башкирии водитель скорой помощи получил штраф за превышение скорости во время экстренной перевозки тяжелого пациента в больницу, сообщает ГорОбзор.ру. По данным источника, несмотря на включенные проблесковые маячки и сирену, система автоматической фиксации нарушений выписала штраф, предварительно замазав на фото аббревиатуру скорой и обрезав спецсигналы.

Доблестные ребята из ЦОП наглым образом замазали всю аббревиатуру скорой помощи, обрезали мигалки и прислали штраф, — рассказал водитель.

Как пояснили в Минздраве Башкирии, машина принадлежит аутсорсинговой компании, поэтому ведомство не может повлиять на ситуацию. Источник в полиции подтвердил, что штраф выписан автоматически ЦАФАП, и ГИБДД не несет ответственности. Водителю предстоит самостоятельно оспаривать штраф через суд или в органах ГИБДД.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве перевернулась машина скорой помощи, в результате чего пострадали три человека: фельдшер, пациент и водитель транспорта. По предварительным данным, авария произошла из-за экстренного торможения. Вертолет санавиации был немедленно направлен на место происшествия для экстренной эвакуации.