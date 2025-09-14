Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 22:02

Водитель скорой спасал жизнь и был оштрафован за превышение скорости

Водитель скорой в Башкирии получил штраф при экстренной перевозке пациента

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Башкирии водитель скорой помощи получил штраф за превышение скорости во время экстренной перевозки тяжелого пациента в больницу, сообщает ГорОбзор.ру. По данным источника, несмотря на включенные проблесковые маячки и сирену, система автоматической фиксации нарушений выписала штраф, предварительно замазав на фото аббревиатуру скорой и обрезав спецсигналы.

Доблестные ребята из ЦОП наглым образом замазали всю аббревиатуру скорой помощи, обрезали мигалки и прислали штраф, — рассказал водитель.

Как пояснили в Минздраве Башкирии, машина принадлежит аутсорсинговой компании, поэтому ведомство не может повлиять на ситуацию. Источник в полиции подтвердил, что штраф выписан автоматически ЦАФАП, и ГИБДД не несет ответственности. Водителю предстоит самостоятельно оспаривать штраф через суд или в органах ГИБДД.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве перевернулась машина скорой помощи, в результате чего пострадали три человека: фельдшер, пациент и водитель транспорта. По предварительным данным, авария произошла из-за экстренного торможения. Вертолет санавиации был немедленно направлен на место происшествия для экстренной эвакуации.

скорая помощь
водители
Башкирия
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.