24 октября 2025 в 19:13

Диброва удивила подписчиков новостью о следующем путешествии

Полина Диброва после развода с Дмитрием Дибровым намерена увезти детей в Африку

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модель и телеведущая Полина Диброва, недавно получившая развод от Дмитрия Диброва, заявила подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что поедет отдыхать с детьми в Африку. За день до этого ведущую видели на премьере фильма «Мажор в Дубае», на мероприятие она пришла одна.

Вчера — на премьере фильма. Завтра — в самолете. Ура, каникулы! Мы отправляемся с ребятами в Африку! Мечта, — добавила в подпись к фото с красной ковровой дорожки ведущая.

Выбор экзотического места для отдыха вызвал удивление у подписчиков модели. Некоторые фолловеры выразили опасения по поводу возможного заражения экзотической инфекцией. Другие же выразили скепсис по поводу зеленого брючного костюма, в котором Диброва пришла на премьеру.

Ранее Диброва сообщила, что переехала в новый особняк, который находится «через три дома» от места проживания ее бывшего мужа. По ее словам, они с бывшим супругом сделали все, чтобы дети могли беспрепятственно посещать оба дома.

Модель также рассказала, что дети по-разному восприняли новость о разводе родителей: старшие сыновья Александр и Федор отнеслись к этому спокойно, а младший, Илья, даже заплакал. Перед расставанием Дибров настоял на том, чтобы Полина лично поговорила с детьми.

