17 октября 2025 в 10:11

Чиновник не смог пережить секс с тремя женщинами

В Нигерии чиновник таможенной службы провел ночь с тремя женщинами и умер

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Высокопоставленный чиновник таможенной службы Нигерии Лавал Тукур скончался после ночи с тремя женщинами в отеле города Кацина, сообщает издание The Guild Nigeria. Тело помощника суперинтенданта было обнаружено без признаков жизни утром 16 октября в гостиничном номере. По словам сотрудников отеля, мужчина заселился накануне.

Тукур находился без движения на кровати, и медицинская помощь уже не требовалась. В помещении были найдены пустые упаковки от препаратов, предназначенных для усиления эрекции. Полиция задержала трех женщин, которые находились с чиновником в течение ночи: две из них заселились в отель совместно с Тукуром, а третья присоединилась к ним позднее.

Ранее бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари скончался в лондонской клинике в возрасте 82 лет, о чем сообщил его официальный представитель Гарба Шеху. Конкретные причины смерти не раскрываются. Находясь на высшем государственном посту, Бухари регулярно проходил медицинское лечение за пределами страны, включая продолжительное пребывание в Великобритании в 2017 году, при этом диагноз нигерийскими властями никогда не разглашался.

