Бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари скончался в одной из клиник Лондона, сообщил его представитель Гарба Шеху в соцсети X. Ему было 82 года. Причины смерти не раскрываются.

Семья бывшего президента объявила о кончине Мухаммаду Бухари сегодня днем в одной из клиник Лондона, — написал Шеху.

Во время своего пребывания у власти Бухари неоднократно проходил лечение за границей. В 2017 году он провел несколько месяцев в Великобритании. Диагноз нигерийская сторона не раскрывала.

Ранее в Москве на 97-м году жизни скончался Вадим Медведев — последний из членов Политбюро ЦК КПСС эпохи Горбачева. Экономист, игравший ключевую роль в перестройке, начинал карьеру в ленинградской партийной школе, а к 1980-м вошел в ближний круг советского лидера. Медведев инициировал либерализацию цензуры, включая возвращение книг Солженицына и отмену обязательной марксистской подготовки в вузах.

До этого в Одессе на 83-м году жизни умер экс-мэр Руслан Боделан, в 1990–2000-х возглавлявший городскую администрацию и облсовет. Его карьера, начавшаяся в молдавской школе, продолжилась в КПСС и Партии регионов, но сопровождалась уголовными делами, в 2005 году он бежал в Россию, вернувшись лишь после закрытия расследований.