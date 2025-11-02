Лидеры США и Нигерии лично обсудят нападения террористов на христиан

Президенты Соединенных Штатов и Нигерии Дональд Трамп и Бола Тинубу лично встретятся, чтобы обсудить нападения террористов на христиан, написал в социальной сети X помощник нигерийского лидера Дэниэл Бвала. По его словам, главы государств обсудят всевозможные разногласия по данному вопросу. Как уточнил Бвала, встреча лидеров должна состояться уже в ближайшие дни.

Что же касается разногласий по поводу того, кто является целью террористов — христиане либо представители всех конфессий и атеисты, все эти разногласия, если они существуют, будут рассматриваться и разрешаться двумя лидерами во время их встречи в ближайшие дни, — говорится в сообщении.

Бвала добавил, что переговоры политиков пройдут либо в резиденции нигерийского правительства, либо в Белом доме. При этом власти африканской страны видят заинтересованность Трампа в борьбе с терроризмом.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон начал подготовку к действиям против Нигерии после соответствующего приказа Трампа. По его словам, убийства невинных христиан необходимо прекратить.