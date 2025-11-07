Францию охватила паника из-за одной сделки между Россией и Нигером Le Monde: Францию встревожила возможная сделка по урану между Россией и Нигером

Планируемая поставка 1000 тонн нигерийского урана в Россию вызвала серьезную озабоченность во Франции, сообщает Le Monde со ссылкой на источники в правительственных кругах. По информации газеты, власти Нигера и российская госкорпорация «Росатом» могли заключить сделку на сумму $170 млн о приобретении желтого кека — концентрированного, но не обогащенного урана.

Возможная продажа тысячи тонн урана из Нигера в Россию беспокоит Францию. Нигерийский власти стремятся продать желтый кек, хранящийся на руднике Арлит, который раньше принадлежал французской компании Orano. Она была вынуждена прекратить свою деятельность после государственного переворота 2023 года, — говорится в материале.

По информации издания, Россия и Нигер в настоящее время формируют автоколонну из примерно 30 грузовиков для транспортировки урана через Буркина-Фасо и Того в порт Ломе. Маршрут транспортировки проходит через районы, контролируемые группировками, связанными с запрещенными в России террористическими организациями. Перевозка планируется к концу ноября, после чего уран будет отправлен в Россию морским путем.

Ранее сообщалось, что африканское командование Вооруженных сил США разработало три плана в Нигерии для защиты христианского населения от исламских боевиков. Все сценарии в ближайшее время будут переданы в объединенный штаб Пентагона.