Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 15:25

Францию охватила паника из-за одной сделки между Россией и Нигером

Le Monde: Францию встревожила возможная сделка по урану между Россией и Нигером

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Планируемая поставка 1000 тонн нигерийского урана в Россию вызвала серьезную озабоченность во Франции, сообщает Le Monde со ссылкой на источники в правительственных кругах. По информации газеты, власти Нигера и российская госкорпорация «Росатом» могли заключить сделку на сумму $170 млн о приобретении желтого кека — концентрированного, но не обогащенного урана.

Возможная продажа тысячи тонн урана из Нигера в Россию беспокоит Францию. Нигерийский власти стремятся продать желтый кек, хранящийся на руднике Арлит, который раньше принадлежал французской компании Orano. Она была вынуждена прекратить свою деятельность после государственного переворота 2023 года, — говорится в материале.

По информации издания, Россия и Нигер в настоящее время формируют автоколонну из примерно 30 грузовиков для транспортировки урана через Буркина-Фасо и Того в порт Ломе. Маршрут транспортировки проходит через районы, контролируемые группировками, связанными с запрещенными в России террористическими организациями. Перевозка планируется к концу ноября, после чего уран будет отправлен в Россию морским путем.

Ранее сообщалось, что африканское командование Вооруженных сил США разработало три плана в Нигерии для защиты христианского населения от исламских боевиков. Все сценарии в ближайшее время будут переданы в объединенный штаб Пентагона.

Франция
Африка
Россия
Нигер
уран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовлю без суеты — баклажаны тают во рту
Нежная, воздушная, полезная — запеканка мечты
«Выполняет грязную работу»: экс-депутат Рады о замене Зеленского ради мира
«Черная вдова» обчистила карманы двоих бойцов СВО
Жара под Сумами и ворующий главком ВСУ: новости СВО на вечер 7 ноября
Назван город, который стал для миллиардеров лучше Нью-Йорка
Психолог дала советы, как женщинам подобрать «маняню»
На Украине ждут «ликвидации» Зеленского
Россиянам будут меньше отказывать в ипотеке
В Минздраве сообщили о снижении смертности от рака в России
Грузовик слетел с моста в реку в российском регионе
В Госдуме рассказали, как изменится расчет больничного листа в 2026 году
Разбившийся в Дагестане вертолет с туристами разрушил частный дом
Карл III выставил на продажу свою картину
Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к зимней поездке
Запрет на выдачу мультивиз россиянам: что известно, как ездить в страны ЕС
В МИД РФ рассказали, как Еврокомиссия пытается «обелить» преступления Киева
В Москве на станции Чертаново погиб человек
Появились новые подробности о разбившемся в Дагестане вертолете с туристами
Петербуржцам рассказали, когда в городе выпадет первый снег
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.