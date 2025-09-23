На Украине обиделись на африканских послов после визита в Крым

На Украине обиделись на африканских послов после визита в Крым МИД Украины обвинил в цинизме африканских послов после визита в Крым

Визит послов трех африканских стран в Крым является дерзким нарушением норм международного права, заявили в МИД Украины. Представители Буркина-Фасо, Мали и Нигера посетили полуостров 18–20 сентября.

Дипломатов также обвинили в особенном цинизме на фоне усилий, которые их страны прилагают для сохранения собственного суверенитета и законных границ. Официальный Киев пригрозил принять контрмеры в ответ на их действия.

Украина оставляет за собой право на действия в ответ на любые нарушения ее суверенитета и территориальной целостности, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Авторы публикации указали, что российский шансонье был внесен в базу еще в 2017 году за посещение Крыма. Кроме того, в январе 2023 года Киев ввел против Шуфутинского санкции.

Кроме того, военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что атака украинских беспилотников на поселок Форос в Крыму связана с поражениями ВСУ под Покровском и в Сумской области. По его словам, кроме «чудовищного теракта», Украине ничего не остается.