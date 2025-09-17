Около 50 человек погибли в Нигере в результате наводнений

Не менее 47 человек погибли в результате наводнений в Нигере, сообщил телеканал RTN со ссылкой на источники. При этом пострадали более 240 тыс. местных жителей.

Как отметил канал, из-за продолжительных ливней реки вышли из берегов, многие населенные пункты были затоплены. В столице страны Ниамее власти приняли меры для эвакуации местных жителей. Также была организована отправка гуманитарной помощи пострадавшим, в частности, 2 тыс. тонн продовольствия.

