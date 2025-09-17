Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 15:11

Около 50 человек погибли в Нигере в результате наводнений

RTN: 47 человек погибли, более 240 тыс. пострадали во время наводнений в Нигере

Фото: Wang Guansen/XinHua/Global Look Press

Не менее 47 человек погибли в результате наводнений в Нигере, сообщил телеканал RTN со ссылкой на источники. При этом пострадали более 240 тыс. местных жителей.

Как отметил канал, из-за продолжительных ливней реки вышли из берегов, многие населенные пункты были затоплены. В столице страны Ниамее власти приняли меры для эвакуации местных жителей. Также была организована отправка гуманитарной помощи пострадавшим, в частности, 2 тыс. тонн продовольствия.

Ранее сообщалось, что Махачкала оказалась затоплена из-за ливней, видео с природным происшествием опубликовали в местных соцсетях. Судя по кадрам, водителям приходится форсировать потоки воды на дорогах.

До этого крупнейшее в истории наводнение в пакистанской провинции Пенджаб унесло жизни 97 человек и потребовало эвакуации около 2,4 млн жителей. Стихия нанесла ущерб более чем 4,5 тыс. деревень. Эвакуации подверглись около 1,9 млн голов скота. В пострадавших районах полностью отсутствовали электричество и сотовая связь, что вынудило власти использовать беспилотники для доставки продовольствия и медикаментов.

Нигер
наводнения
погибшие
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
Индия готовит красную дорожку для Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались ненужными для Украины
В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Депутат получил зарплату в цифровых рублях и не смог купить еду
Воробьев рассказал о программе «Герои Подмосковья» для участников СВО
В Минпросвещения оценили средний балл абитуриентов колледжей
Хуснуллин поприветствовал участников форума-выставки «Земли России»
Странные симптомы, высокая смертность? Что за болезнь в России, инсайды
В ГД цитатой из «Горе от ума» описали идею изучать песни Пугачевой в школах
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.