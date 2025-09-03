Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 07:19

Автор песни «Третье сентября» попал в базу «Миротворца»

Шуфутинский попал в базу «Миротворца» после посещения Крыма

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Авторы публикации указали, что российский шансонье был внесен в базу еще в 2017 году за посещение Крыма.

Кроме того, в январе 2023 года Киев ввел против Шуфутинского санкции. Как известно, за время своей профессиональной деятельности артист выпустил около 30 альбомов, культовой песней при этом стала композиция «Третье сентября».

Ранее российский подросток из Красноярского края попал в базу данных украинского «Миротворца». По данным на сайте, мальчик оказался в списке, несмотря на юный возраст в 14 лет. Авторы платформы утверждают, что подростка внесли в базу в том числе за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, россиянин поучаствовал в турнире по вольной борьбе, призовые деньги которого передал на нужды СВО.

До этого известный американский журналист Сеймур Херш также попал в базу «Миротворца». На сайте говорится, что причиной стали публикации мужчиной статей, где он критиковал руководство Украины

Михаил Шуфутинский
Украина
Миротворец
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мертвые» дроны для ВСУ и трофеи от «Азова»: новости СВО на утро 3 сентября
Средиземноморский салат с оливками и базиликом в томатной заливке
В Госдуме высказались об идее сделать Шуфутинов день официальным праздником
«Пожарил мясо — 3000 рублей»: юрист о штрафах дачникам и лишении участков
Минобороны потребовало взыскать более 90 млн рублей с телефонного завода
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество сделать правильный выбор
Ким на поезде, Путин на почетном месте: фото гостей парада Победы в Китае
Путин и Алиев поприветствовали друг друга рукопожатием в Пекине
Больше сотни БПЛА сбили ночью над Россией
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 сентября: инфографика
Стало известно, где в России проживает больше всего пенсионеров
Автор песни «Третье сентября» попал в базу «Миротворца»
«Будут уничтожены в первую очередь»: Герой РФ об объектах НАТО в Финляндии
Психолог ответила, сколько необходимо времени для выработки новой привычки
Юбилейный Восточный экономический форум начался во Владивостоке
«Готовите заговор»: Трамп передал необычное поздравление для Си Цзиньпина
Раскрыта сумма ущерба по делу о хищении у участников СВО в Шереметьево
Мировой блэкаут, смещение полюсов: чем угрожает всплеск активности Солнца
В России предложили сделать Шуфутинов день официальным праздником
Почти 30 поездов в России поменяли график из-за атаки БПЛА
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.