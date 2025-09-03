Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Авторы публикации указали, что российский шансонье был внесен в базу еще в 2017 году за посещение Крыма.

Кроме того, в январе 2023 года Киев ввел против Шуфутинского санкции. Как известно, за время своей профессиональной деятельности артист выпустил около 30 альбомов, культовой песней при этом стала композиция «Третье сентября».

Ранее российский подросток из Красноярского края попал в базу данных украинского «Миротворца». По данным на сайте, мальчик оказался в списке, несмотря на юный возраст в 14 лет. Авторы платформы утверждают, что подростка внесли в базу в том числе за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, россиянин поучаствовал в турнире по вольной борьбе, призовые деньги которого передал на нужды СВО.

До этого известный американский журналист Сеймур Херш также попал в базу «Миротворца». На сайте говорится, что причиной стали публикации мужчиной статей, где он критиковал руководство Украины