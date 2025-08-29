Российского школьника внесли в базу данных «Миротворца» Подросток из Красноярского края попал в базу «Миротворца» в возрасте 14 лет

Российский подросток из Красноярского края попал в базу данных украинского «Миротворца», убедился NEWS.ru. По данным на сайте, мальчик оказался в списке, несмотря на юный возраст в 14 лет.

Авторы платформы утверждают, что подростка внесли в базу в том числе за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Также причиной внесения на сайт стало то, что россиянин поучаствовал в турнире по вольной борьбе, призовые деньги которого передал на нужды СВО. Соответствующая информация есть в карточке подростка на «Миротворце».

Такой случай не первый, когда украинская сторона публикует личные данные несовершеннолетних на этом сайте. До этого в базу добавили российских школьников Никиту Н. и Александра Ц. В 2021 году список пополнила юная журналистка и поэтесса из Луганска Фаина Савенкова, которой тогда было 12 лет.

Ранее известный американский журналист Сеймур Херш также попал в базу «Миротворца». На сайте говорится, что причиной стали публикации мужчиной статей, где он критиковал руководство Украины.