В ВТБ объяснили скачок ставок на краткосрочные вклады Замглавы ВТБ Пьянов: банки усиливают конкуренцию за вкладчиков перед Новым годом

Повышение ставок по депозитам в российских банках является частью традиционных предновогодних акций, сообщил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов. В беседе с РБК он подчеркнул, что повышение ставок носит несистемный характер, а банки стремятся стимулировать клиентов к открытию краткосрочных вкладов сроком до полугода.

Воспринимайте это как начало предновогодних предложений с учетом высшей конкуренции и повышенного спроса на сберегательные продукты, который в четвертом квартале каждый год происходит, — подчеркнул он.

Тем временем пресс-служба Центробанка РФ сообщила, что ключевая ставка в России снижена с 17% до 16,5%. Там отметили, что показатели роста цен составляют более 4% в пересчете на год. В ЦБ добавили, что российская экономика возвращается к траектории сбалансированного роста.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что рост российской экономики в 2025 году прогнозируется на уровне около 0,8%. По его оценке, в ближайшие два года темпы экономического роста страны сохранятся в диапазоне 1–1,5%, что указывает на умеренные перспективы развития.