Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 17:35

Более половины россиян страдают от звонков мошенников

52% россиян на протяжении года регулярно сталкивались со звонками от мошенников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Больше половины россиян (52%) за год на постоянной основе сталкивались со звонками от мошенников, показал опрос NEWS.ru в Telegram-канале. Всего в опросе приняли участие 1912 человек.

Выяснилось, что только 30% опрошенных получали звонки до пяти раз за год. А 18% отметили, что ни разу за этот промежуток не сталкивались с мошенническими звонками.

Некоторые участники опроса поделились в комментариях, что удивлены тем, что кто-то совсем не сталкивался с мошенниками: «Честно, удивлена, что многие ни разу не сталкивались. Мне буквально каждый день неизвестные звонят и всякий бред несут. Расслабляться вообще нельзя!» Другие же написали, что сами не выходят на связь с аферистами: «Сбрасываю», «Я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров». Помимо этого, один человек из опрошенных отметил, что чаще всего звонки поступают от банков, предлагающих свои услуги.

Ранее сообщалось, что мошенники активизировали свои схемы, используя страх людей перед государственными структурами. Они представляются сотрудниками Центробанка, следователями или работниками прокуратуры и требуют немедленного «декларирования» всех денежных средств. Злоумышленники запугивают потенциальных жертв, угрожая арестом и конфискацией средств.

опросы
мошенники
звонки
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава РФПИ оценил влияние санкций на экономику России
Дмитриев назвал ключевое требование к экономическому сотрудничеству с США
Экс-главу Ростова-на-Дону Логвиненко могут лишить свободы на 10 лет
Глава РФПИ озвучил, кто настойчиво вклинивается в диалог Путина и Трампа
СК РФ возбудил второе уголовное дело после ДТП в Ленобласти
Водонаева вслед за Гордон набросилась на невесту Лепса и ее речь
Экстремал совершил опасный прыжок в пропасть на мотоцикле
В ЦУМ продают меховые шапки из 90-х за полмиллиона
Стилист разобрала скандальный образ Люси Чеботиной
Преподаватель умер на глазах у студентов во время лекции
Житель Крыма поплатился за русофобский контент в соцсетях
МВД не нашло нарушений в высказываниях Клаудиньо об СВО
США встали на сторону России перед лицом всего мира на Совбезе ООН
В Словакии разочарованы решением Фицо по санкциям против России
Бывшая российская фигуристка захотела принести США золото на Олимпиаде
Американский ведущий лишился дара речи из-за страшной аварии в прямом эфире
Набиуллина ответила на вопрос о введении налога на сверхприбыль банков
«Засунул блендер»: в Москве задержали дальнобойщика-насильника, подробности
Жизнь в Италии, особняк от Сталина: как Горький стал долларовым миллионером
Макрон объявил о новых военных поставках Киеву
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.