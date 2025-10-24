Более половины россиян страдают от звонков мошенников 52% россиян на протяжении года регулярно сталкивались со звонками от мошенников

Больше половины россиян (52%) за год на постоянной основе сталкивались со звонками от мошенников, показал опрос NEWS.ru в Telegram-канале. Всего в опросе приняли участие 1912 человек.

Выяснилось, что только 30% опрошенных получали звонки до пяти раз за год. А 18% отметили, что ни разу за этот промежуток не сталкивались с мошенническими звонками.

Некоторые участники опроса поделились в комментариях, что удивлены тем, что кто-то совсем не сталкивался с мошенниками: «Честно, удивлена, что многие ни разу не сталкивались. Мне буквально каждый день неизвестные звонят и всякий бред несут. Расслабляться вообще нельзя!» Другие же написали, что сами не выходят на связь с аферистами: «Сбрасываю», «Я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров». Помимо этого, один человек из опрошенных отметил, что чаще всего звонки поступают от банков, предлагающих свои услуги.

Ранее сообщалось, что мошенники активизировали свои схемы, используя страх людей перед государственными структурами. Они представляются сотрудниками Центробанка, следователями или работниками прокуратуры и требуют немедленного «декларирования» всех денежных средств. Злоумышленники запугивают потенциальных жертв, угрожая арестом и конфискацией средств.