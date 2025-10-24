Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 17:33

Си Цзиньпин не нашел времени для Мерца

Die Welt: Си Цзиньпин не нашел времени, чтобы принять Мерца при визите в Китай

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин не нашел времени для приема канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет Die Welt. По данным источника, немецкий политик намеревался совершить официальный визит в Китай. Однако лидер КНР не выделил время для встречи с Мерцем.

По слухам, Си Цзиньпин в эти дни не нашел времени для того, чтобы принять Мерца, — говорится в публикации.

Китайская сторона также отменила визит главы МИД Германии Йоханна Вадефуля в Пекин. Аналитики сочли это «внешнеполитической катастрофой» для Берлина. Эксперты полагают, что теперь Мерца и Вадефуля ждут неспокойные времена. Канцлера ФРГ также призывают выяснить отношения с Китаем.

Ранее экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель не пригласили на прием по случаю 70-летнего юбилея Мерца. Торжество должно пройти 11 ноября в бундестаге с участием около 300 гостей. Среди приглашенных будут депутаты и главы регионов от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Мерц также давал оценку предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Канцлер отметил, что саммит может помочь урегулированию украинского конфликта.

