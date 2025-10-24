Си Цзиньпин не нашел времени для Мерца

Председатель КНР Си Цзиньпин не нашел времени для приема канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет Die Welt. По данным источника, немецкий политик намеревался совершить официальный визит в Китай. Однако лидер КНР не выделил время для встречи с Мерцем.

По слухам, Си Цзиньпин в эти дни не нашел времени для того, чтобы принять Мерца, — говорится в публикации.

Китайская сторона также отменила визит главы МИД Германии Йоханна Вадефуля в Пекин. Аналитики сочли это «внешнеполитической катастрофой» для Берлина. Эксперты полагают, что теперь Мерца и Вадефуля ждут неспокойные времена. Канцлера ФРГ также призывают выяснить отношения с Китаем.

Ранее экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель не пригласили на прием по случаю 70-летнего юбилея Мерца. Торжество должно пройти 11 ноября в бундестаге с участием около 300 гостей. Среди приглашенных будут депутаты и главы регионов от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Мерц также давал оценку предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Канцлер отметил, что саммит может помочь урегулированию украинского конфликта.